Velké prachy za puberťáky. 8 nejdražších teenagerů v historii anglické Premier League

Do Anglie přišel Anderson jako dvojnásobný vítěz portugalské ligy a na Old Trafford se pak radoval čtyřikrát z vítězství v Premier League. Nikdy se však nestal jedním ze základních pilířů mužstva. V Manchesteru prožil, až na krátkou epizodu, kdy hostoval ve Fiorentině, osm sezon, během nichž odehrál 105 ligových utkání a vsítil pět branek. Další čtyři desítky zvládl v evropských soutěžích a v sezoně 2007/08 se radoval z triumfu v Lize mistrů.

Fofana však od přestupu do Anglie naskočil jen do 52 ligových utkání a jinak byl ze hry kvůli zdravotním problémům. Na marodce je i v současnosti.

V necelých 17 letech se stal Wayne Rooney nejmladším střelcem v Premier League. Jeho brankou tehdy Everton porazil Arsenal, který předtím téměř rok neprohrál jediný zápas. A v osmnácti už přestupoval za velké peníze do Manchesteru United. Hned v prvním zápase dal hattrick proti Fenerbahce Istanbul a začal psát slavný příběh na Old Trafford.

S Manchesterem United však během deseti let vyhrál jen tři trofeje - Evropskou ligu, Ligový pohár a FA Community Shield. Shaw je stále kvalitním fotbalistou, ale jeho velkým problémem je náchylnost ke zraněním. To by mohlo ponoukat vedení klubu, aby se osmadvacetiletého borce zbavilo. Podle portálu TransferMarkt je jeho aktuální cena 38 milionů eur.

Obránce Luke Shaw byl v hledáčku skautů Manchesteru United několik sezon. Na Old Trafford se podařilo jednoho z nejtalentovanějších anglických hráčů získat v létě roku 2014, kdy podepsal v klubu čtyřletý kontrakt. Do Southamptonu, kde předtím fotbalově vyrostl a zářil, putovalo z klubové kasy přes 37 milionů eur. V klubu působí dosud a stávající kontrakt mu vyprší v roce 2027.

Pokračování 7 / 9

3. Fábio Silva (Portugalsko)

Odkud: FC Porto

Kam: Wolverhampton Wanderers

Rok přestupu: 2020

Věk v době přestupu: 18 let

Přestupová částka: 40 milionů eur

Mnohým fotbalovým odborníkům i fanouškům v létě roku 2020 spadla čelist, když viděli, za jaký balík koupil Wolverhampton osmnáctiletého portugalského útočníka Fábia Silvu. Tehdy osmnáctiletý mladík měl v tu chvíli zkušenosti z nejvyšší soutěže, v níž pomohl Portu ve 12 zápasech k mistrovskému titulu, v dobrém světle se prezentoval také v mládežnické Lize mistrů. Přesto částka 40 milionů eur byla zřejmě značně nadsazená a více než třikrát překonala tehdejší odhady tržní ceny talentovaného hráče.

Od přestupu na britské ostrovy už byl vyexpedován třikrát na hostování - nejdříve do Anderlechtu, pak do PSV a nyní je zapůjčen do Glasgowa, kde hájí barvy Rangers. Výkonnostní růst nadaného forvarda se však zadrhl a i když má teprve 21 let, jeho hodnota pomalu klesá. Nyní je podle portálu TransferMarkt na 13 milionech eur.

