Velké návraty. 5 hráčů, kteří nějaký čas chyběli v anglické Premier League a teď v ní mohou (opět) zářit

Sejde z očí, sejde z mysli, říká se. Ale neplatí to tak docela. Ve světě fotbalu se o mnohých hráčích mluví, i když zrovna nehrají - třeba kvůli zdravotním problémům, nepřízni (bývalého) trenéra nebo odchodu na hostování. A fanoušci pak (ne)čekají, že po návratu na hřiště budou (opět) oporami týmu. Může to být také případ fotbalistů, které najdete v následujících kapitolách.

Raúl Jiménez (Wolverhapton Wanderers)

Při vší smůle měl loni v listopadu mexický reprezentant Raúl Jiménez vlastně i kus štěstí. Po hlavičkovém souboji s Davidem Luizem v utkání Wolverhaptonu s Arsenalem zůstal ležet s proraženou lebkou na hřišti a jen včasný zásah lékařů a následná operace ho odklonila od cesty na věčnost. Takřka rok se musel třicetiletý útočník obejít bez fotbalu, ale nyní už má za sebou úvodní dvě utkání nového ročníku Premier League.

Do nešťastného momentu byl Jiménez pro Wolves klíčovým hráčem. Během tří sezon nastřílel v 88 zápasech 34 branek a jeho absence vážně poznamenala výkony mužstva. Stejně jako kdysi Petr Čech i Jiménez už bude muset až do konce kariéry nosit na hlavně speciální helmu. Fanoušci Wanderers nyní věří, že se opět brzy projeví jeho střelecký instinkt. Celek vyšel v úvodních dvou kolech gólově naprázdno a trefy zkušeného snajpra by mu přišly vhod.

Foto: Profimedia.cz