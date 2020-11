Velké naděje. 5 nejmladších českých hokejistů, kteří zasáhli do poslední sezony NHL

Do letošní sezony NHL zasáhlo celkem 34 českých hokejistů. Víte, kteří byli ti nejmladší z nich? Dozvíte se to v následujících kapitolách.

Dvaadvacetiletý obránce debutoval v NHL v sezoně 2018/19, kdy odehrál pět zápasů za New York Rangers a vstřelil i svůj první gól. V uplynulém ročníku Libor Hájek, jenž nyní působí v Olomouci, přidal 28 startů a pět asistencí.

Stále důležitější roli má také Filip Chytil, jenž má za sebou další povedený ročník. V uplynulé sezoně, stejně jako o rok předtím, posbíral v dresu New Yorku Rangers 23 bodů. Poprvé v kariéře si zahrál i v play-off.

Martin Kaut (Colorado Avalanche) – 21 let

Jednadvacet let má také Martin Kaut, který letos v NHL debutoval. Za Colorado odehrál devět zápasů, ve kterých dal dva góly a přidal jednu nahrávku. Na začátku sezony si plácl s Pardubicemi, ovšem poté, co se sezona zastavila, odešel hrát do Švédska.

Foto: Profimedia.cz