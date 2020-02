Velké hokejové ryby. Toto je 10 nejlepších volných hráčů z NHL, kteří by v létě mohli být k mání

Během léta by mohly být v NHL k ulovení pořádně velké hokejové ryby. Deset těch největších najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

10. Tyler Toffoli (Vancouver Canucks) Věk: 27 let

Post: útočník

Plat v sezoně 2019/20: 1,24 milionu dolarů Tylera Toffoliho si vybrali Kings v draftu roku 2010 jako 47. hráče v celkovém pořadí a jak se ukázalo, vsadili na správného koně. Dokonale totiž zapadl do herního systému Los Angeles, kde se etabloval v jednoho z důležitých členů týmu. Je to dynamický bruslař se skvělými ofenzivními instinkty. Má vynikající a přesnou střelu, umí však také vytvářet spoustu šancí pro spoluhráče. Díky bruslařským schopnostem a úžasné akceleraci je dokonalým hráčem pro oslabení. 1992: Rok, který českému hokeji vydal bídnou úrodu. Super sklizeň má Kanada Před pár dny se však Toffoli poprvé v kariéře stěhoval. Králové ho vytrejdovali do Vancouveru, kde se uvedl naprosto famózním způsobem – v úvodních třech zápasech posbíral pět bodů za tři góly a dvě nahrávky. Nyní mu dobíhá poslední rok ze tříleté smlouvy a pokud mu po skončení sezony nenabídnou Canucks nový lukrativní kontrakt, jistě se najde spousta zájemců, kteří s tím nebudou mít problém. Foto: Profimedia.cz

Robin Lehner (Vegas Golden Knights) Věk: 28 let

Post: brankář

Plat v sezoně 2019/20: 5 milionů dolarů Před pár dny se stěhoval švédský brankář Robin Lehner z Chicaga do Las Vegas. A nemusí to být jeho poslední letošní přesun. Loni v létě podepsal roční kontrakt s Blackhawks poté, co mu vypršela smlouva v New Yorku Islanders. V dresu Černých jestřábů se poctivě dělil o čas v brance s Coreym Crawfordem, ale poté, co Chicago přišlo o šanci na postup do play-off, klub Lehnera vyměnil do města hazardních her. FOTO: Mrázek, Rittich, Lehner a další brankářská esa. Všichni chtějí masku od Davida Gunnarssona Minulá sezona se Lehnerovi nesmírně povedla. Získal spolu s kolegou Thomasem Greissem Jennings Trophy pro gólmany s nejnižším průměrem inkasovaných gólů na utkání, byl nominován na Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře NHL, k tomu si ze slavnostního večera při předávání prestižních cen odnesl Bill Masterthon Trophy za věrnost, vytrvalost a oddanost hokeji, a ve své domovině byl vyhlášen nejlepším švédským hráčem roku. Otázkou je, zda se v novém působišti dohodne na nové smlouvě. Pokud ne, o nabídky mít nouzi určitě nebude. Foto: Profimedia.cz

Mike Hoffman (Florida Panthers) Věk: 30 let

Post: útočník

Plat v sezoně 2019/20: 5,65 milionu dolarů Kanadský útočník Mike Hoffman prožívá další parádní sezonu. V té minulé si vytvořil osobní rekord ziskem 70 bodů a 36 nastřílených branek v základní části soutěže, a letos to může zopakovat. Nyní má na kontě 25 gólů a 53 bodů. Kdo hraje v elitních lajnách v každém týmu v NHL? Největší talenty z draftů i podcenění dříči Na Floridě mu dobíhá čtyřletý kontrakt, který podepsal v roce 2016 Ottawě. Kanadský klub ho ale před dvěma lety vytrejdoval do San Jose a Sharks jej ještě ten samý den obchodovali s Panthers. Třicetiletý borec, který od sezony 2017/18 nezmeškal jediné utkání, patří k železným mužům soutěže. Panteři by měli udělat všechno pro to, aby tohoto borce udrželi v kádru. Pokud se jim to nepovede, s velkou chutí po něm skočí konkurence. Foto: Profimedia.cz

Jevgenij Dadonov (Florida Panthers) Věk: 30 let

Post: útočník

Plat v sezoně 2019/20: 3,6 milionu dolarů Šikovné a rychlé křídlo zvládlo mezi lety 2009 až 2012 naskočit v NHL do 55 zápasů, ve kterých si připsal do statistik 20 bodů. Na Floridě, která ho v roce 2007 draftovala, s ním ale moc nepočítali, vyměnili ho do Caroliny, kde ho úplně pohřbili, a tak se vrátil domů. Od té doby stihl Jevgenij Dadonov dvakrát vyhrát Gagarinův pohár pro vítěze KHL. Při pohledu na to, jak mistr světa z roku 2014 válel v KHL, si museli manažeři a skauti Caroliny rvát vlasy z hlavy, takže bylo jasné, že jeho návrat do NHL má smysl. V létě roku 2017 podepsal tříletý kontrakt s Floridou a momentálně je čtvrtým nejproduktivnějším hráčem týmu. O takového borce bude v létě jistě mimořádný zájem. Foto: Profimedia.cz

Jacob Markström (Vancouver Canucks) Věk: 30 let

Post: brankář

Plat v sezoně 2019/20: 4 miliony dolarů Přibližně před deseti lety prorokovali experti švédskému brankáři Jacobu Markströmovi zářivou budoucnost a měl být příslibem lepších časů Floridy Panthers. V roce 2013 ho však z klubu po sérii katastrofálních výkonů vytrejdovali do Vancouveru, kde naskočil do čtyř utkání a byla to snad ještě větší havárie než v jeho předchozím působišti. Sledujte přenos zápasu Ottawa Senators - Vancouver Canucks online! Až v sezoně 2015/16 se usadil jako dvojka v týmu Canucks a v posledních třech ročnících už má pozici jedničky a podává konzistentní a nesmírně vyrovnané výkony. Pokud se kanadský klub s třicetiletým Švédem nedohodne na nové smlouvě, o nabídky odjinud nebude mít jistě nouzi. Foto: Profimedia.cz

Tyson Barrie (Toronto Maple Leafs) Věk: 28 let

Post: obránce

Plat v sezoně 2019/20: 3 miliony dolarů Osmadvacetiletý Tyson Barrie byl draftován Coloradem v roce 2009 až ve třetím kole jako 64. hráč v celkovém pořadí, šanci zahrát si v nejslavnější lize světa však dostal až v sezoně 2012/13. A chytil ji pořádně za pačesy. Od té doby odehrál v NHL už 548 utkání a zaznamenal 344 bodů. Loni v létě ho Avalanche vytrejdovali do Toronta, kde mu běží poslední rok čtyřletého kontraktu, který mu zajišťuje příjem ve výši tří milionů dolarů. To je dost málo na beka jeho kvalit. Je velkou otázkou, zda se s Maple Leafs domluví na nové smlouvě. Jako volný agent by o lukrativní nabídky neměl nouzi. Foto: Profimedia.cz

Torey Krug (Boston Bruins) Věk: 28 let

Post: obránce

Plat v sezoně 2019/20: 5,5 milionu dolarů Američan Torey Krug patří mezi nejlepší ofenzivní beky v NHL. Jen 175 centimetrů vysoký „prcek“ je skvělým bruslařem se špičkovou technikou hole, umí parádně nahrávat i tvrdě a přesně vystřelit. Navzdory podprůměrné výšce se nevyhýbá osobním soubojům a zblokuje spoustu puků. Pokud by se do léta Boston nedohodl s osmadvacetiletým zadákem na nové smlouvě, v zástupu zájemců o jeho služby by čekalo mnoho jiných klubů. Sám hráč však naznačil, že prioritou je pro něho zůstat v dresu Bruins. Foto: Profimedia.cz

Braden Holtby (Washington Capitals) Věk: 30 let

Post: brankář

Plat v sezoně 2019/20: 5 milionů dolarů Kanaďan Braden Holtby byl v minulosti (úspěšnějším) konkurentem českého gólmana Michala Neuvirtha ve Washingtonu. Podle odborníků je jedním z největších brankářských talentů současnosti. Krotitelé puků. 13 aktivních gólmanů, kteří vychytali nejvíc vítězství v NHL V roce 2016 získal Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana v NHL, o rok později si odnesl Jennings Trophy za nejnižší průměr inkasovaných branek a za další rok zvedl nad hlavu Stanley Cup. Jenže v klubu mu nyní dýchá na záda šikovný mladý Rus Ilja Samsonov a třicetiletý gólman se možná v létě bude stěhovat z Washingtonu jinam, i když to generální manažer klubu Brian MacLellan popírá a tvrdí, že Holtbyho budou chtít Capitals udržet v kádru. Foto: Profimedia.cz

Alex Pietrangelo (St. Louis Blues) Věk: 30 let

Post: obránce

Plat v sezoně 2019/20: 7,5 milionu dolarů Ve svých prvních dvou sezonách v NHL nashromáždil obránce Alex Pietrangelo 94 kanadských bodů. St. Louis si urostlého borce vybrali jako čtvrtého v draftu v roce 2008 zejména kvůli jeho fyzickým parametrům. K nim postupně přidával i zkušenosti, kterých má dnes - ve třiceti letech - na rozdávání. Konzistentní stálice. 10 nejproduktivnějších beků v NHL z posledních 9 sezon Minulá sezona se mu možná úplně nevydařila co se týče produktivity, ale na jejím konci zvedl nad hlavu Stanley Cup, k němuž dovedl mužstvo jako kapitán. Je to vynikající bruslař s dobrou střelou a citem pro přihrávku. Nyní je v nejlepším hokejovém věku, takže plat ve výši 7,5 milionu dolarů, který mu zajišťuje plnění posledního roku smlouvy v St. Louis, je asi ideálním ohodnocením jeho schopností. Nový kontrakt by mu mohl zajistit ještě víc peněz. Dohodne se na něm s Blusemany, nebo zamíří za novou výzvou jinam? Foto: Profimedia.cz