Velká síla ze západu. 5 hráčů Viktorky, kteří Plzeň mohou dovést až k ligovému titulu

Bránu Plzně dříve hájili Matúš Kozáčik a po něm Aleš Hruška. Tedy výrazně starší a zkušenější gólmani, než je Jindřich Staněk. Ten si ale vybudoval skvělou pozici a nyní je suverénní jedničkou západočeské družiny. Pětadvacetiletý gólman se dostal až do reprezentace a řadí se mezi nejlepší gólmany celé ligy. V 18 duelech letos inkasoval jen jedenáct branek a na kontě má devět čistých kont. To je nejvíc z celé ligy, Viktorka v něm má obrovskou jistotu.

Pravda, jednatřicetiletý Jhon Mosquera nepatří na ostatních stadionech k nejpopulárnější fotbalistům, Viktorka ale udělala dobře, když na něj v létě vsadila a přivedla jej z Liberce. Kolumbijský záložník si drží pevné místo v sestavě a navíc je hodně produktivní. V tomto ročníku dal už pět branek a přidal k nim čtyři nahrávky. Na kontě má taky 23 přihrávek do gólových šancí, v čemž patří k nejlepším hráčům celé ligy.

Kdo ví, možná je to jeho poslední půlrok v české lize. Francouzskému útočníkovi totiž po sezoně končí smlouva a novou zatím nepodepsal. Ať už bude jeho budoucnost jakákoliv, pro Viktorku chce odvést maximum. Devětadvacetiletý forvard v posledním kole se Zlínem prolomil jarní čekání na gól, dal jedenáctou branku v sezoně a chybí mu jediná trefa na Václava Jurečku a Ladislava Almásiho, kteří jsou zatím nejlepšími střelci ligy. Koruna pro krále střelců ho hodně láká.

Tomáš Chorý

Zápasy: 23

Góly: 5

Může se stát nečekaným jarním trumfem Plzně. Žádný jiný z hráčů Viktorky letos nezasáhl do tolika zápasů, jako on, Tomáš Chorý má na kontě 23 startů, i když do řady z nich chodí jen z lavičky náhradníků. Tato role mu ale sedí. Na podzim se trefil jen jednou, v posledních pěti duelech ale přidal čtyři branky a Viktorce zajistil důležité body. Pro tým trenéra Bílka je nesmírně platný.

