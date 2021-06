Velká konkurence na hrotu sestavy. 6 útočníků, kteří by se měli rvát o místo ve Slavii

Slavia má v kádru řadu výjimečných ofenzivně laděných hráčů. Góly umí dávat Abdallah Sima, Nicolae Stanciu či Peter Olayinka, na soupisce Slavie by ale mohlo být i šest (hrotových) útočníků. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Když se před rokem vracel do Slavie z Liberce, hodně fanoušků sešívaného týmu tento krok nechápalo. Trenér Trpišovský dal ale Janu Kuchtovi hodně prostoru a čtyřiadvacetiletý útočník se mu odvděčil skvělými výkony. Kuchta na hřišti tvrdě pracoval, navíc nasázel patnáct branek a společně s Adamem Hložkem se stal nejlepším ligovým kanonýrem. I v příští sezoně by měl být útočníkem číslo jedna.

Největší Kuchtovou konkurencí by měl být Ivan Schranz. Sedmadvacetiletý útočník, který se chystá se slovenskou reprezentací na EURO, přestoupil do Slavie z Jablonce, v jehož barvách v uplynulé sezoně nastřílel třináct gólů. Bude podobně produktivní i v Edenu? Ve Spartě se před lety neprosadil, teď je ale vyzrálejší.

Do loňské sezony vstoupil jako slávistický útočník číslo jedna. V úvodním duelu dal hattrick Českým Budějovicím, jenže pak už přidal jediný gól. Řadu šancí spálil, v Edenu si přesto jeho tvrdé práce hodně váží. Třicetiletý Stanislav Tecl by měl i nadále zůstat důležitou součástí kádru.

Jeho role ve Slavii není určitě taková, jakou by si přál, přesto je Mick van Buren stále důležitou součástí sešívané mašiny. Osmadvacetiletý útočník sice uplynulou sezonu začal na hostování v Českých Budějovicích, na jaře byl ale zpátky v Edenu a předváděl dobré výkony. Se Slavií získal už čtvrtý titul, nyní mu ale končí smlouva. Zůstane?

Júsuf Hilál

Slavii patří také Júsuf Hilál, jenž úvodní polovinu minulého ročníku hostoval v Liberci. Po návratu do Edenu zasáhl na jaře do osmi zápasů a dal jeden gól, musí mu však být jasné, že do základní sestavy má daleko. A na tom se nic nezmění ani v dalším ročníku.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia