Velká jména v nejvyšší soutěži aneb 4 osobnosti, které se vrací ze zahraničí do české extraligy

V extralize už neuvidíme Martina Erata, který před pár dny definitivně udělal za hráčskou kariérou tečku, na druhé straně se však do české elitní soutěže vrací ze zahraničí také několik osobností. Čtyři kvalitní borce, kteří se během uplynulých týdnů upsali tuzemským klubům, najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Roman Horák (Sparta Praha) Po dlouhých jedenácti letech, během nichž Roman Horák působil v zámoří, posléze v Kontinentální hokejové lize a v minulých dvou sezonách ve Švédsku, se šikovný útočník v 29 letech vrací na tuzemská kluziště. V květnu podepsal roční kontrakt ve Spartě, kde by měl zastávat roli prvního centra. Sparta zbrojí na novou sezonu. Podívejte se, které posily už přišly do O2 areny Do juniorské soutěže za oceán odcházel po draftu NHL v roce 2009 z Českých Budějovic, když si ho v pátém kole vybral New York Rangers. Než si však stihl za Jezdce zahrát, byl vyměněn do Calgary, kde pak během tří sezon odehrál 82 utkání. Další dvě přidal po trejdu do Edmontonu. Přestože ve farmářských týmech podával skvělé výkony, v prestižní zámořské lize se neprosadil, a tak v roce 2014 nabral směr „Evropa“ a následující čtyři roky spojil s Podolskem v KHL. V uplynulém ročníku si v dresu Växjö ve švédské lize připsal na konto v 52 zápasech 30 bodů za 11 gólů a 19 nahrávek. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Filippi (Bílí Tygři Liberec) Tomáše Filippiho jsme mohli vidět na extraligových kluzištích i v předchozích třech sezonách, pokaždé to bylo ale angažmá jen na nějaký čas. V ročníku 2017/18 přišel do Liberce z Magnitogorsku, v další sezoně přišel zpět z Chabarovsku a uprostřed uplynulého ročníku zamířil opět do Magnitogorsku. Bílí Tygři přicházejí o opory. Toto je pět důležitých hráčů, kteří opustili Liberec Před pár týdny podepsal na severu Čech nový roční kontrakt, protože v Rusku se nové smlouvy nedočkal, takže se opět vrátí na domácí led. Otázkou je, zda se nebude opakovat scénář z minulých let a v průběhu sezony opět nezmizí v zahraničí. Foto: Profimedia.cz

Roman Polák (Vítkovice) Dvě sezony po draftu NHL, ve kterém po něm sáhli v roce 2004 Bluesmani ze St. Louis, se vydal obránce Roman Polák do zámoří a od té doby se na českých kluzištích zjevil jen v ročníku 2012/13 během výluky v elitní kanadsko-americké lize. Tehdy zamířil do Vítkovic, kam se vrací – tentokrát už definitivně – i nyní. Návrat ztracených synů. Těmto třem posilám Vítkovic je dohromady více než sto let Čtyřiatřicetiletý důrazný bek odehrál v NHL 806 utkání v základní části soutěže a dalších 71 v play-off. Bronzový medailista z mistrovství světa hráčů do 18 let i juniorů podepsal v klubu smlouvu do roku 2023. Foto: Profimedia.cz