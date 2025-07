Velká jména na trhu. Které fotbalové hvězdy jsou aktuálně volnými hráči?

Švédský stoper během uplynulých osmi let hájil barvy Manchesteru United, kam v létě 2017 přišel za 35 milionů eur z portugalské Benficy. Léta byl stabilním článkem obrany Red Devils, mnohdy ale vypadal nejistě a fanoušky i odborníky byl kritizován za zbytečné chyby. I proto jeho minutáž postupně klesala a v současnosti se Švédova cesta do základní sestavy přes De Ligta, Yora, Martíneze, či kapitána Maguirea takřka uzavřela.

Christian Eriksen

Kreativní záložník s vysokou fotbalovou inteligencí ve své době platil za jednoho z nejcennějších středopolařů v Evropě. Nejlepší léta strávil v Ajaxu a Tottenhamu, kde rozdával přesné gólové nahrávky jak na běžícím páse. Následoval přestup do Itálie, mise v Interu však nevyšla podle Eriksenových představ.

Velkým zlomem v jeho kariéře pak byl kolaps během utkání mistrovství Evropy v roce 2021, kdy jej po srdeční příhodě museli zdravotníci desítky minut oživovat přímo na hřišti. Dánský reprezentant se ale nevzdal a do profesionálního fotbalu se vrátil. Premier League hrál krátce za Brentford, uplynulé tři roky pak strávil v Manchesteru United. Kam jeho kroky povedou dále je otázkou. Zájem o obnovení spolupráce by údajně mohl mít Ajax i Tottenham, za novým dobrodružstvím by se ale Eriksen mohl vydat také do Skotska, či spojit síly s anglickou kometou uplynulých let, nově druholigovým Wrexhamem.

