Věk je pro ně jenom číslo. 5 veteránů, kteří patří k ozdobám Fortuna ligy

Pardubice se na jaře zvedají ze dna. Lví zásluhu na tom má pětatřicetiletý gólman Florin Nita, jenž do východočeského týmu přišel v zimě na hostování ze Sparty. Zatímco na Letné přišel o místo a dlouho nechytal, v Pardubicích září. Z pěti zápasů odešel jen jednou poražen, svému týmu vychytal už osm bodů.

Theodor Gebre Selassie – 36 let, Liberec

Upřímně, pokud by se v létě roku 2021 nevrátil z Brém do Liberce, klidně mohl ještě pokračovat v zahraničí. Theodor Gebre Selassie zápas co zápas ukazuje své kvality a patří k ozdobám ligy. V Liberci je sice trochu „ukrytý“, pro Slovan je ale nesmírně platný.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia