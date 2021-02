Vedl je na EURU, teď je má ve Spartě. 3 hráči z Letné, které trenér Vrba už dobře zná

Bořek Dočkal

Nebylo žádným tajemstvím, že vztahy mezi Bořkem Dočkalem a Václavem Kotalem nebyly na nejlepší úrovni. Sparťanský kapitán vypadl ze sestavy a jeho výkony ani zdaleka nebyly takové, jaké by si na Letné přáli. To by se ale pod Vrbou mohlo změnit. Bývalý reprezentační kouč jej velmi dobře zná a Dočkala využil i na EURU, kdy jej postavil do posledního duelu s Turky.

Foto: Michal Šula / MAFRA / Profimedia