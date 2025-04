Vědí, jak chutná NHL. 14 Čechů z draftů od roku 2018, kteří už okusili elitní zámořskou ligu

Každé povolání mladého talentu do NHL je velkou nadějí. A taky důkazem, že i český hokej má stále co nabídnout.



Cesta do NHL vede většinou přes draft. Ten však bývá jen prvním odrazovým můstkem, pak je třeba tvrdá práce, pevná vůle, nezměrná trpělivost a samozřejmě i kus štěstí. Ne každému draftovanému mladíkovi se splní jeho sen a ne všichni se dostanou do NHL. Řadě hráčů se to ale povede. Zvládlo to i čtrnáct českých talentů, kteří prošli drafty od roku 2018. Jejich jména i hokejové příběhy najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 15 Jiří Kulich (Buffalo Sabres) – 28. v celkovém pořadí v roce 2022 Útočník Jiří Kulich hokejově vyrůstal v Chomutově, v části sezony 2020/21 však hostoval v Karlových Varech a v pouhých šestnácti letech okusil extraligu. V ročníku 2021/22 už byl kmenovým hráčem Energie a měl jisté místo v sestavě. Odehrál 49 utkání, ve kterých posbíral 14 bodů za devět gólů a pět nahrávek. Dvakrát se představil v českém národním týmu na mistrovství světa hráčů do 18 let a třikrát byl členem reprezentace na světovém šampionátu juniorů. Výrazně se podílel na předloňském zisku stříbrné medaile i na loňském bronzu a dvakrát si vysloužil zařazení do All-Star týmu turnaje. Úspěšné i bídné roky. 10 posledních draftů NHL z pohledu českých hokejistů Šikovný forvard šel v draftu v roce 2022 na řadu už v prvním kole jako osmadvacátý, když po něm sáhlo Buffalo. Celou minulou sezonu strávil ve farmářském celku Rochester Americans v soutěži AHL, kde si vedl skvěle. Začal tam ve velkém stylu i aktuální ročník, v němž se díky tomu dočkal i pozvánky do NHL a odehrál tam přes šest desítek utkání. S Buffalem má podepsaný vstupní kontrakt do roku 2027. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 15 David Jiříček (Columbus Blue Jackets) – 6. v celkovém pořadí v roce 2022 Po čtyřech letech čekání měla v roce 2022 Česká republika zástupce v prvním kole draftu NHL. A dokonce v elitní desítce. Byl jím obránce David Jiříček. V sezoně 2019/20 se stal nejmladším debutantem v nejvyšší české soutěži. Odchovanec Plzně si během tohoto ročníku zahrál v týmu do 16 let i mezi juniory, naskočil do play-off za třetiligové Klatovy, ale také zvládl čtyři utkání v seniorské extralize. To první ho zařadilo na deváté místo mezi nejmladšími hráči v historii nejvyšší soutěže. Dokazoval, že není náhodou považován za jeden z největších příslibů českého hokeje. Za Plzeň odehrál v ročníku 2021/22 devětadvacet utkání a posbíral 11 bodů (5+6). Po skončení sezony byl členem seniorské reprezentace, která přivezla bronz z mistrovství světa. Mají dohromady jen 117 let. Takto by nyní vypadala nejmladší pětka s brankářem v NHL Zámořští skauti o jeho kvalitách nepochybovali a Columbus po něm sáhl jako po šestém hráči v celkovém pořadí. V klubu podepsal tříletý nováčkovský kontrakt. V ročníku 2022/23 hrál převážně ve farmářském celku v soutěži AHL a v dresu Blue Jackets naskočil pouze do čtyř utkání. V další sezoně už dostával podstatně více příležitostí v NHL, ale na startu aktuálního ročníku se neprotlačil do kádru prvního týmu a skončil ve farmářském celku. V Columbusu pak s ním přestali počítat a v listopadu byl vyměněn do Minnesoty, v jejímž dresu ale odehrál jen šest utkání a jinak působil pouze v soutěži AHL, kde také tuto sezonu zakončil kvůli zranění. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 15 Stanislav Svozil (Columbus Blue Jackets) – 69. v celkovém pořadí v roce 2021 Obránce Stanislav Svozil byl v roce 2021 nejvýše postaveným Čechem v draftu NHL. Po přerovském rodákovi sáhl ve třetím kole Columbus a možná k tomu přispěl i fakt, že talentovaný zadák získal v roce 2020 ocenění pro nejlepšího tuzemského juniora. Na přelomu let 2022 a 2023 byl kapitánem stříbrného českého celku na mistrovství světa juniorů a na medaili se podílel osmi body (1+7) v sedmi zápasech. Juniorští medailisté. Kam se od úspěšného šampionátu posunuli čeští hokejisté ze stříbrné dvacítky? Tvrdý pracant, jenž má hokejové geny po otci i dědovi, kteří oba hrávali za Přerov, má nyní za sebou už čtyři sezony v zámoří i debut v NHL, kde zatím odehrál dvě utkání. S Blue Jackets má podepsaný vstupní kontrakt do roku 2026. Sezonu 2024/25 odehrál ve farmářském celku Cleveland Monsters v soutěži AHL. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 15 Adam Raška (San Jose Sharks) – 201. v celkovém pořadí v roce 2020 Adam Raška je typem hokejového dříče a pracanta, jehož potřebuje mít ve svých řadách každé mužstvo. Nebojí se tvrdých soubojů a dokáže vybojovat spoustu puků. Převážnou část dorostenecké kariéry strávil v mládežnických týmech třineckých Ocelářů a jedenáctkrát také v jejich dresu zasáhl i do extraligové soutěže dospělých. 15 nejhůře postavených Čechů v draftech NHL od roku 2005. Kam to během kariéry (zatím) dotáhli? Před draftem v roce 2020 zamířil za Atlantik a odehrál velice slušnou sezonu v klubu Rimouski Océanic v juniorské lize QMJHL, kde zářil také v dalším ročníku. Představil se též dvakrát na mistrovství světa juniorů a dostal už také šanci v seniorské reprezentaci. V minulých třech sezonách naskočil v NHL do 13 utkání, ale ani v jediném z nich nebodoval. Ze San Jose byl předloni v listopadu vytrejdován do Minnesoty, kde loni na začátku července o rok prodloužil smlouvu. Celý současný ročník však strávil ve farmářském celku. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 15 Jakub Dobeš (Montreal Canadiens) – 136. v celkovém pořadí v roce 2020 Mohl by být jednou Jakub Dobeš jedničkou v brance Montrealu? Vyloučeno to rozhodně není. Canadiens draftovali českého mladíka v pátém kole draftu v roce 2020 a nevybrali si ho náhodou. Obešli extraligu. 13 Čechů, kteří mají smlouvy v klubech NHL, ale nikdy nehráli v nejvyšší tuzemské soutěži Chomutovský odchovanec působí v zámoří už od sezony 2017/18, takže ho skauti měli na očích a dobře věděli, jaké jsou jeho přednosti a kvality. Dobeš sice odchytal v českých mládežnických reprezentačních výběrech jen jediné utkání v celku do 16 let, a to se mu vůbec nepovedlo, ale za Atlantikem už osmou sezonu podává solidní výkony. Od uplynulého ročníku působil v dresu farmářského celku Laval Rocket v soutěži AHL, a v tom současném se konečně dočkal pozvánky do prvního týmu. Úvodní zápasy se mu nesmírně povedly. S Montrealem má podepsaný kontrakt do konce června. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 15 Lukáš Rousek (Buffalo Sabres) – 160. v celkovém pořadí v roce 2019 Hned v debutovém utkání v NHL v sezoně 2022/23 zaznamenal Lukáš Rousek dva body za branku a asistenci. Gól dal hned při prvním střídání v čase 3:49. Žádnému českému hokejistovi se to při premiérovém střetnutí v prestižní zámořské lize nepovedlo dřív. Tady věří českým hráčům! 8 klubů, které si v draftech NHL vybraly nejvíc Čechů Do NHL byl Rousek draftován v roce 2019 ze 160. místa coby hráč pražské Sparty. V holešovickém klubu pak pobyl ještě dvě sezony a v roce 2021 se vydal za oceán, kde podepsal dvouletý nováčkovský kontrakt. V roce 2023 jej prodloužil o další dva roky. Od té doby se pere o svou hokejovou budoucnost převážně ve farmářském celku Rochester Americans. V AHL se mu poměrně daří a v minulém ročníku měl na kontě 41 bodů (10+31) z 51 zápasů. V té současné má ve statistikách šest gólů a 35 asistencí po 70 odehraných duelech. Jeho účet v NHL dosud zahrnuje 17 střetnutí a čtyři body (1+3). Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 15 Matěj Blümel (Edmonton Oilers) – 100. v celkovém pořadí v roce 2019 Rodák z Tábora Matěj Blümel je odchovancem pardubického hokeje. Někdejší člen všech reprezentačních výběrů od šestnáctky až po dvacítku odešel v 17 letech do zámoří a působil v juniorské soutěži USHL v dresu celku Waterloo Black Hawks. Poté, co byl v roce 2019 draftován Edmontonem jako stý hráč v celkovém pořadí, se po dvou letech vrátil domů a odehrál tři sezony v Pardubicích. Slavní i skoro zapomenutí. 11 nejproduktivnějších Čechů v historii AHL V roce 2022 podepsal vstupní kontrakt s Dallasem a vypravil se podruhé za Atlantik. Převážnou část času však trávil ve farmářském celku Texas Stars v soutěži AHL, kde si vedl velmi dobře. Po skončení minulého ročníku mu vypršel kontrakt, ale klub mu nabídl prodloužení o další sezonu. Tu ale opět téměř celou strávil na farmě a znovu patřil k nejproduktivnějším hráčům mužstva. V 65 zápasech zaznamenal 69 bodů (39+30). V NHL dostal šanci jen sedmi utkáních. Celkem během posledních tří ročníků odehrál v elitní lize 13 střetnutí a dal dva góly. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 15 Filip Král (Toronto Maple Leafs) – 149. v celkovém pořadí v roce 2018 Draftem v roce 2018 prošli dva hráči brněnské Komety. Později - v pátém kole - šel na řadu Filip Král, kterého získalo Toronto. Ofenzivně laděný bek, jenž startoval dvakrát na juniorském šampionátu, odehrál v sezoně 2016/17 za Kometu celkově 28 zápasů, v dalším ročníku přidal čtyři starty a následně odešel do zámoří. V týmu Spokane Chiefs v soutěži WHL měl skvělou formu a mohl se pyšnit průměrem téměř jednoho bodu na utkání. Ročník 2020/21 strávil částečně v Brně i v zámoří, a v tom následujícím se konečně dočkal pozvánky do NHL a debutoval v elitní zámořské lize. Odehrál však jen dva zápasy, ve kterých nebodoval a víc šancí nedostal, takže se vrátil do Evropy a zakotvil ve finské lize. Hvězdy. 13 českých hokejistů, kteří se v minulosti dostali do All-Star týmu finské ligy V dresu klubu Pelicans Lahti se mu nesmírně dařilo – byl nejlepším hráčem soutěže v +/- bodování, dostal se do All-Star týmu sezony a pomohl mužstvu ke stříbrným medailím. Jeho povedené výkony zaujaly skauty Penguins, takže dostal nabídku jednoleté dvoucestné smlouvy od Pittsburghu, kterou podepsal. Celou sezonu ale odehrál jen ve farmářském celku v AHL a na pozvánku do NHL čekal marně. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 15 Lukáš Dostál (Anaheim Ducks) – 85. v celkovém pořadí v roce 2018 V roce 2019 si během slavnostního večera Zlatá hokejka přišel pro ocenění v kategorii juniorů gólman Lukáš Dostál, který zazářil na mistrovství světa dvacítek, kde měl nejlepší procentuální úspěšnost zákroků. Vytvořil si také slušnou pozici ve finské lize, kde byl na hostování z brněnské Komety v klubu Ilves. Tam také chytal, než zamířil do zámoří, kde zpočátku působil ve farmářském celku v soutěži AHL. Talentovaného českého brankáře si pojistil v draftu v roce 2018 Anaheim a Ducks mu dali v ročníku 2021/22 první šanci nakouknout do NHL. Odchytal čtyři utkání a ukázal slušný potenciál. Zdi před brankou. Toto jsou 3 nejlepší gólmanské dvojice v aktuální sezoně NHL I když o talentu českého brankáře nikdo nepochyboval, přece jen překvapil experty i fanoušky tím, jak rychle se propracoval mezi nejlepší brankáře v NHL. Na začátku této sezony, kdy byl jeho parťák John Gibson ze zdravotních důvodů mimo hru, dokázal mnohokrát podržet mužstvo a ukázal, že je už mentálně zralý na velké zápasy. Čtyřiadvacetiletý borec ohromuje skvělým čtením hry, pohyblivostí a rychlými reakcemi. V klubu mu po sezoně vyprší smlouva, ale manažeři už jistě pro talentovaného Čecha připravují nový a vylepšený kontrakt. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 15 Jakub Lauko (Boston Bruins) – 77. v celkovém pořadí v roce 2018 Jakub Lauko patřil k velkým talentům chomutovského hokeje. Aktuálně pětadvacetiletý útočník okusil extraligu už v sezoně 2016/17 a v roce 2018 ho ve třetím kole draftu ulovil Boston. V kempu Bruins zaujal, nejdříve však sbíral zkušenosti ve farmářském celku Providence Bruins. Zadina, Kaut, Lauko, Dostál a spol. Jak si dnes vede 11 Čechů z draftu NHL v roce 2018? V minulých dvou sezonách už patřil do kádru prvního týmu. V Bostonu měl podepsaný dvouletý kontrakt do roku 2025, ale v létě byl vyměněn do Minnesoty, takže druhou polovinu smlouvy načal v dresu Wild. Jenže než aktuální ročník skončil, vrátil se Lauko zpět do Bostonu. V klubu však zřejmě po vypršení kontraktu nezůstane. Momentálně má na kontě 139 odehraných střetnutí v NHL a 28 bodů (11+17). Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 15 Jakub Škarek (New York Islanders) – 72. v celkovém pořadí v roce 2018 Už jako velmi mladý býval Jakub Škarek přirovnáván k Dominiku Haškovi. V roce 2018 si ho ve třetím kole draftu vybral New York Islanders, načež s klubem podepsal vstupní kontrakt. Do zámoří však nezamířil a odešel na hostování do finského Lahti. Po povedené sezoně na severu Evropy se vydal za Atlantik a už šestým rokem chytá ve farmářském celku Bridgeportu v AHL, kde se snaží přesvědčit o svých kvalitách. 36 let, 50 gólmanů. Tihle hoši chytali od roku 1989 v dresu New Yorku Islanders. Čeští zástupci pohořeli V NHL se dočkal zatím jediného startu v základní sestavě na začátku letošního února proti Floridě a nedopadlo to pro něj nejlépe - inkasoval pět gólů a zaznamenal úspěšnost zákroků necelých 85 procent. Druhou šanci dostal o tři týdny později v duelu s New Yorkem Rangers jako střídající hráč a během 16 minut pobytu na ledě udržel čisté konto. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 13 / 15 Jan Jeník (Arizona Coyotes) – 65. v celkovém pořadí v roce 2018 Jan Jeník hokejově vyrůstal v Mladé Boleslavi a od 16 let působil v mládežnických týmech Liberce. V dresu Bílých Tygrů odehrál také 16 utkání v seniorské extralize. V roce 2018 byl draftován Arizonou jako 65. hráč v celkovém pořadí. V juniorské soutěži OHL v barvách týmu Hamilton Bulldogs se vypracoval v jednoho z nejlepších hokejistů v lize a významně si řekl o vstupenku do NHL. V letním kempu a v přípravných zápasech před sezonou 2019/20 na sebe výrazně upozornil. Dokonce se psalo o tom, že by mohl zůstat v prvním týmu, nakonec však vedení klubu rozhodlo o tom, že mu prospěje ještě jedna sezona mezi juniory. Talentovaný borec byl k nezastavení. V 27 zápasech posbíral do statistik 56 bodů za 22 gólů a 34 nahrávek a nebýt zranění, které ho vyřadilo ze hry, mohla být jeho bilance ještě mnohem utěšenější. Legendární „trojky“. 14 nejlepších hráčů, kteří šli v draftech NHL na řadu jako třetí v pořadí Smolný okamžik se odehrál v souboji se Spojenými státy na mistrovství světa juniorů a připravil Jeníka o zbytek parádně rozjeté sezony. Po uzdravení se však dočkal premiéry v NHL. Bylo to v ročníku 2020/21, kdy odehrál dva zápasy, ve kterých dal dvě branky. Vypadlo to, že má dobře našlápnuto, aby získal pevné místo v kádru, ale v minulých třech letech starty v elitní lize jen paběrkoval a působil hlavně ve farmářském celku Tuscon Roadrunners v AHL. Loni v létě získala jeho práva Ottawa, se kterou podepsal dvoucestný kontrakt do konce sezony, ale kromě dvou střetnutí v NHL působil opět jen na farmě v dresu klubu Belleville Senators. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 14 / 15 Martin Kaut (San Jose Sharks) – 16. v celkovém pořadí v roce 2018 (draftován Coloradem) V prvním kole draftu v roce 2018 šli na řadu dva čeští hráči. Jedním z nich byl Martin Kaut, jehož si ze šestnácté pozice vybralo Colorado. Talentovaný forvard opustil Pardubice a zamířil do Ameriky, kde podepsal nováčkovský kontrakt. Celou úvodní zámořskou sezonu strávil ve farmářském celku a za Colorado Eagles odehrál v základní části AHL 63 zápasů, ve kterých posbíral 26 (12+14) bodů. Mají zkušenosti z NHL. 11 hokejistů Pardubic, kteří si zahráli v elitní zámořské lize První šanci naskočit na led v NHL dostal v ročníku 2019/20. Zvládl devět utkání a zaznamenal tři body za dva góly a nahrávku. Do hvězdami nabitého kádru Lavin se ale nedokázal nastálo prosadit. V lednu 2023 byl vytrejdován do San Jose, což byla (zatím) jeho poslední stanice v elitní zámořské lize. Před ročníkem 2023/24 se vrátil do vlasti a upsal se až do roku 2034 Pardubicím. NHL opouštěl s bilancí 56 odehraných střetnutí a 11 bodů (6+5). Foto: Profimedia.cz

Pokračování 15 / 15 Filip Zadina (Detroit Red Wings) – 6. v celkovém pořadí v roce 2018 Útočník Filip Zadina má hokejové geny. Jeho otec Marek patřil dlouhá léta k inventáři české extraligy. Ve sbírce úspěchů má bronz z mistrovství světa juniorů, titul československého šampiona a tři stříbrné medaile z nejvyšší samostatné české soutěže. Nikdy však nebyl draftován, což se jeho synovi podařilo – v roce 2018 po něm sáhl Detroit už jako po šestém hráči v celkovém pořadí. Zadina měl tu v chvíli za sebou fantastickou sezonu. V juniorské lize QMJHL zaznamenal v 57 zápasech 44 gólů a 38 nahrávek, a stal se nejlepším nováčkem soutěže. Odborníci pěli chválu na jeho bruslení, výbušnost, kreativitu, technické dovednosti, kontrolu puku i střelecké schopnosti. Je to houževnatý hráč, který se umí vracet dozadu a pomáhá defenzívě. Lemieux, Hemský, Zadina a spol. Tito borci coby mladíci získali Mike Bossy Trophy NHL V ročníku 2018/19 si odbyl debut v NHL a záhy se propracoval z farmy do prvního týmu. Jeho hokejový růst se však (i díky náchylnosti ke zraněním) zastavil a on výkonnostně stagnoval. Předloni v létě Detroit opustil a vydal se za novou výzvou do San Jose. V jednom z nejslabších týmů v lize však neměl snadné ukázat, jaký talent v něm vězí. Loni v létě se rozhodl Ameriku opustit a nabral směr na Švýcarsko. V alpské zemi se upsal na dva roky Davosu. Není vyloučeno, že by se do NHL mohl ještě v budoucnosti vrátit. Foto: Profimedia.cz