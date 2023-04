Vědí, jak chutná NHL. 10 Čechů z draftů od roku 2018, kteří už okusili elitní zámořskou ligu

Cesta do NHL vede většinou přes draft. Ten však bývá jen prvním odrazovým můstkem, pak je třeba tvrdá práce, pevná vůle, nezměrná trpělivost a samozřejmě i kus štěstí. Ne každému se splní jeho sen a ne všichni se dostanou do NHL. Řadě hráčů se to ale povede. Zvládlo to i deset českých mladíků, kteří prošli drafty od roku 2018. Jejich jména i hokejové příběhy najdete v následujících kapitolách.

David Jiříček (Columbus Blue Jackets) – 6. v celkovém pořadí v roce 2022 Po čtyřech letech měla loni Česká republika zástupce v prvním kole draftu NHL. A dokonce v elitní desítce. Byl jím obránce David Jiříček. V sezoně 2019/20 se stal nejmladším debutantem v nejvyšší české soutěži. Odchovanec Plzně si během tohoto ročníku zahrál v týmu do 16 let i mezi juniory, naskočil do play-off za třetiligové Klatovy, ale také zvládl čtyři utkání v seniorské extralize. To první ho zařadilo na deváté místo mezi nejmladšími hráči v historii nejvyšší soutěže. V minulém ročníku dokazoval, že není náhodou považován za jeden z největších příslibů českého hokeje. Za Plzeň odehrál 29 utkání a posbíral 11 bodů (5+6). Na konci roku 2021 odjel na mistrovství světa juniorů, kde si však hned v prvním utkání vážně poranil kolenní vazy a musel na operaci. Do konce sezony se už na ledě neobjevil. Přesto skauti o jeho kvalitách nepochybovali a Columbus po něm sáhl jako po šestém hráči v celkovém pořadí. V klubu podepsal tříletý nováčkovský kontrakt, který mu v případě hraní v NHL může vynést 950 tisíc dolarů za sezonu. Ve skutečnosti si však vydělá o dost méně, protože zatím působí převážně ve farmářském celku v soutěži AHL. V dresu Blue Jackets dosud naskočil pouze do dvou utkání. Foto: Profimedia.cz

Adam Raška (San Jose Sharks) – 201. v celkovém pořadí v roce 2020 Adam Raška je typem hokejového dříče a pracanta, jehož potřebuje mít ve svých řadách každé mužstvo. Nebojí se tvrdých soubojů, dokáže vybojovat spoustu puků. Převážnou část dorostenecké kariéry strávil v mládežnických týmech třineckých Ocelářů a jedenáctkrát také v jejich dresu zasáhl i do extraligové soutěže dospělých. Před draftem v roce 2020, v němž si ho vybralo San Jise jako 201. hráče v celkovém pořadí, zamířil za Atlantik a odehrál velice slušnou sezonu v klubu Rimouski Océanic v juniorské lize QMJHL, kde zářil také v dalším ročníku. Představil se též na mistrovství světa juniorů a dostal už také šanci v seniorské reprezentaci. Minulý ročník hrál převážně ve farmářském celku San Jose Barracuda v AHL, ale dočkal se také premiérové pozvánky do NHL, v níž naskočil do pěti zápasů, ve kterých nebodoval. V aktuální sezoně zatím další pozvánku do elitní zámořské ligy nedostal. Foto: Profimedia.cz

Lukáš Rousek (Buffalo Sabres) – 160. v celkovém pořadí v roce 2019 Jedno utkání v NHL, v němž zaznamenal dva body za branku a asistenci, má zatím na kontě třiadvacetiletý útočník Lukáš Rousek. Gól dal hned při prvním střídání v čase 3:49. Žádnému českému hokejistovi se to při premiérovém utkání v prestižní zámořské lize nepovedlo dřív. Do NHL byl Rousek draftován v roce 2019 ze 160. místa coby hráč pražské Sparty. V holešovickém klubu pak pobyl ještě dvě sezony a v roce 2021 se vydal za oceán, kde podepsal dvouletý nováčkovský kontrakt. Od té doby se pere ve farmářském celku Rochester Americans o svou hokejovou budoucnost. V AHL se mu velmi daří a v aktuálním ročníku má na kontě 51 bodů (15+36) ze 63 zápasů. Foto: Profimedia.cz

Matěj Blümel (Dallas Stars) - 100. v celkovém pořadí v roce 2019 (draftován Edmontonem) Rodák z Tábora Matěj Blümel je odchovancem pardubického hokeje. Někdejší člen všech reprezentačních výběrů od šestnáctky až po dvacítku odešel v 17 letech do zámoří a působil v juniorské soutěži USHL v dresu celku Waterloo Black Hawks. Poté, co byl v roce 2019 draftován Edmontonem jako stý hráč v celkovém pořadí, se po dvou letech vrátil domů a odehrál tři sezony v Pardubicích. Před aktuálním ročníkem podepsal dvouletý kontrakt s Dallasem a vypravil se podruhé za Atlantik. Převážnou část sezony tráví ve farmářském celku Texas Stars v soutěži AHL, kde si vede velmi dobře, šestkrát se už ale objevil také v NHL a v elitní soutěži dal i premiérový gól. Foto: Profimedia.cz

Filip Král (Toronto Maple Leafs) – 149. v celkovém pořadí v roce 2018 Draftem v roce 2018 prošli hned dva hráči brněnské Komety. Později - v pátém kole - šel na řadu Filip Král, kterého získalo Toronto. Ofenzivně laděný bek, jenž startoval dvakrát na juniorském šampionátu, odehrál v sezoně 2016/17 za Kometu celkově 28 zápasů, v dalším ročníku přidal čtyři starty a následně odešel do zámoří. V týmu Spokane Chiefs v soutěži WHL měl skvělou formu a mohl se pyšnit průměrem téměř jednoho bodu na utkání. Ročník 2020/21 strávil částečně v Brně i v zámoří a v tom aktuálním se konečně dočkal pozvánky do NHL a debutoval v elitní zámořské lize. Dosud má na kontě dva zápasy, ve kterých ale nebodoval. Foto: Profimedia.cz

Lukáš Dostál (Anaheim Ducks) – 85. v celkovém pořadí v roce 2018 V roce 2019 si během slavnostního večera Zlatá hokejka přišel pro ocenění v kategorii juniorů gólman Lukáš Dostál, který zazářil na mistrovství světa dvacítek, kde měl nejlepší procentuální úspěšnost zákroků. Vytvořil si také slušnou pozici ve finské lize, kde byl na hostování z brněnské Komety v klubu Ilves. Tam také chytal, než zamířil do zámoří, kde převážně působí ve farmářském celku v soutěži AHL. Talentovaného českého brankáře si pojistil v draftu v roce 2018 Anaheim a Ducks mu dali v minulém ročníku první šanci nakouknout do NHL. Odchytal čtyři utkání a ukázal slušný potenciál. V současné sezoně se objevil v brance ve 14 zápasech. Foto: Profimedia.cz

Jakub Lauko (Boston Bruins) – 77. v celkovém pořadí v roce 2018 Útočník Jakub Lauko byl po Davidu Pastrňákovi, Danielu Vladařovi či Jakubu Zbořilovi dalším českým hráčem, kterého si vybral Boston v posledních několika letech. Na řadu šel v roce 2018 ve třetím kole ze 77. pozice. Před draftem ukázal, že se v něm skrývá hodně zajímavý potenciál. Uplynulé tři sezony odehrál v nižší zámořské soutěži AHL v dresu celku Providence Bruins. V té aktuální dostal konečně šanci i v NHL. Dosud zvládl v elitní lize 19 utkání a zaznamenal šest bodů (4+2). Foto: Profimedia.cz

Jan Jeník (Arizona Coyotes) - 65. v celkovém pořadí v roce 2018 Jan Jeník hokejově vyrůstal v Mladé Boleslavi a od 16 let působil v mládežnických týmech Liberce. V dresu Bílých Tygrů odehrál také 16 utkání v seniorské extralize. V roce 2018 byl draftován Arizonou jako 65. hráč v celkovém pořadí. V juniorské soutěži OHL v barvách týmu Hamilton Bulldogs se vypracoval v jednoho z nejlepších hokejistů v lize a významně si řekl o vstupenku do NHL. V letním kempu a v přípravných zápasech před sezonou 2019/20 na sebe výrazně upozornil. Dokonce se psalo o tom, že by mohl zůstat v prvním týmu, nakonec však vedení klubu rozhodlo o tom, že mu prospěje ještě jedna sezona mezi juniory. Talentovaný borec byl k nezastavení. V 27 zápasech posbíral do statistik 56 bodů za 22 gólů a 34 nahrávek a nebýt zranění, které ho vyřadilo ze hry, mohla být jeho bilance ještě mnohem utěšenější. Smolný okamžik se odehrál v souboji se Spojenými státy na mistrovství světa juniorů a připravil Jeníka o zbytek parádně rozjeté sezony. Po uzdravení se však dočkal premiéry v NHL. Bylo to v ročníku 2020/21, kdy odehrál dva zápasy, ve kterých dal dvě branky. Dalších třináct startů si zapsal do statistik v minulé sezoně. V té současné zatím působí ve farmářském celku Tuscon Roadrunners v AHL a do NHL nakoukl jen v jednom střetnutí. Foto: Profimedia.cz

Martin Kaut (San Jose Sharks) - 16. v celkovém pořadí v roce 2018 (draftován Coloradem) V prvním kole draftu v roce 2018 šli na řadu dva čeští hráči. Jedním z nich byl Martin Kaut, jehož si ze šestnácté pozice vybralo Colorado. Talentovaný forvard opustil Pardubice a zamířil do Ameriky, kde podepsal nováčkovský kontrakt. Celou první zámořskou sezonu strávil ve farmářském celku a za Colorado Eagles odehrál celkově 67 zápasů, ve kterých posbíral 28 (14+14) bodů. První šanci naskočit na led v NHL dostal v ročníku 2019/20. Odehrál devět utkání a zaznamenal tři body za dva góly a nahrávku. Do hvězdami nabitého kádru Lavin se ale nedokázal nastálo prosadit. Letos v lednu byl vytrejdován do San Jose. Nyní má na kontě 56 střetnutí v NHL a 11 bodů (6+5). V aktuální sezoně odehrál 36 utkání, ve kterých dal čtyři góly a přidal čtyři asistence. Foto: Profimedia.cz