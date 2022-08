Věčná otázka: Mohli být Čechoslováci v roce 1930 fotbalovými mistry světa?

Přenesme se do roku 1930. Tehdy se nejlepší světové fotbalové celky sešly vůbec poprvé na světovém šampionátu. V následujících kapitolách najdete vše o premiérovém turnaji v uruguayském Montevideu.

Jak to začalo



Francouzský fotbalový tým pózuje po obědě na lodi Conte Verde, kterou se plavil v roce 1930 na první mistrovství světa do Uruguaye. (Foto: Profimedia.cz)

Zrod myšlenky světových šampionátů lze datovat do roku 1928, konkrétně na kongres FIFA v Amsterdamu. První takové klání hostila Uruguay. Málokdo věděl, co od turnaje čekat, i proto nakonec z Evropy odcestovaly doslova na jedné lodi (dvoutýdenní plavba na lodi Conte Verde by stála za samostatný článek) jen čtyři celky. Bohužel, chybělo mezi nimi Československo (o tom ale ještě bude řeč).

V Montevideu (jiné město turnaj nehostilo) se nakonec sešlo jen třináct týmů, které byly rozděleny do čtyř skupin. Evropu zastupovala Jugoslávie, Belgie, Francie a Rumunsko. Chyběla Anglie, Československo, Rakousko, Německo či Španělsko – s trochou nadsázky je tak možno říci, že starý kontinent reprezentovala druhá garnitura.