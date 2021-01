Ve stopách Součka a Coufala. 3 další hráči Slavie, kteří by mohli zamířit do West Hamu

Brzy tomu bude rok, co Tomáš Souček zamířil ze Slavie do West Hamu. V létě se stejnou trasou vydal Vladimír Coufal, tím to ale skončit nemusí. Londýnský klub se zajímá také o další sešívané opory.