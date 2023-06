Ve stopách Pilaře či Jiráčka. 3 Češi, kteří by se mohli potkat v bundesligovém Wolfsburgu

Wolfsburg je tradičním klubem německé soutěže. V roce 2009 získal titul, hrával taky v pohárech, z osmého místa by se ovšem rád posunul výš. V příštím ročníku by za VfL mohli hrát i tři Češi. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Když Lukáš Ambros v únoru debutoval v zápase Wolfsburgu, stal se nejmladším českým fotbalistou v bundesligové historii. Tehdy mu bylo 18 let. Nyní už devatenáctiletý záložník odešel do Německa v roce 2020 ze Slavie a zdá se, že má nakročeno k zajímavé kariéře. Další start ještě v Bundeslize nepřidal, v klubu s ním ale počítají.

Václav Černý

Pětadvacetiletý reprezentační křídelník, který dříve hrával za Ajax nebo Utrecht, má za sebou parádní sezonu v nizozemském Twente. Nastřílel 15 branek, přidal 13 asistencí a týmu pomohl k postupu do Konferenční ligy. A teď je před ním další výzva. Václav Černý má údajně namířeno do Wolfsburgu, se kterým by měl podepsat smlouvu do roku 2027.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia