Mohli jít ve stopách Pavla Nedvěda. 11 Čechů, které chtěl v minulosti získat Juventus Turín

Grande Paolo přišel do Juventusu v roce 2001 z Lazia Řím a v dresu Staré dámy získal i Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu planety. Pavel Nedvěd ukončil kariéru v roce 2009, tedy ještě v době, kdy v Juventusu hrál další český fotbalista Zdeněk Grygera. Turínský klub se však velmi vážně zajímal i o další tuzemské hráče. V minulosti padala v souvislosti s angažmá v Juventusu i jména, která najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Patrik Schick Byla to velká přestupová sága léta v roce 2017. Poté, co zažil fantastickou sezonu v Sampdorii Janov, bylo jasné, že Patrik Schick zamíří do většího klubu. Nejčastěji byl skloňován Juventus. Všechno už vypadalo jako hotová věc. Stará dáma deklarovala, že za českého mladíka zaplatí požadovanou sumu, tedy více než třicet milionů eur. Když už se zdálo, že chybí jen Schickův podpis na smlouvě, svět oběhla zpráva, že z přestupu sešlo. Vše se zlomilo během lékařského vyšetření v novém působišti. Žádné konkrétní informace sice na veřejnost nepronikly, údajně šlo ale o nesrovnalosti v srdeční činnosti. Juventus nechtěl riskovat ztracenou investici, proto se z obchodu stáhl. Následně se na veřejnost dostala zpráva, že je Schick zcela zdráv. S další nabídkou rychle přispěchali konkurenti z AS Řím a český talent pak v přepočtu za téměř miliardu korun přestoupil právě tam. Foto: Profimedia.cz

Milan Baroš Milan Baroš zazářil na Euru 2004, stal se nejlepším střelcem turnaje a začaly se o něho přetahovat evropské velkokluby. Český útočník zůstal v Liverpoolu, moc silnou pozici ale neměl, a proto se brzy začalo mluvit znovu o odchodu. Podle ruského Sport-Expressu se o něj zajímal na jaře roku 2005 právě Juventus a představitelé obou klubů se měli sejít před vzájemným soubojem v Lize mistrů. K obchodu ale nedošlo. Foto: Profimedia.cz

Antonín Fantiš Antonín Fantiš debutoval v české lize už v 16 letech. Není moc hráčů, kteří by si odbyli premiéru dříve než on. Ofenzivní záložník si vybojoval stálé místo v sestavě Příbrami a zaujal například Celtic Glasgow nebo Juventus, kde byl v roce 2009 na testech. Udělal prý dobrý dojem, místo do Itálie ale přestoupil v následujícím roce do Baníku Ostrava. Aktuálně je hráčem Zlína. Foto: Profimedia.cz

Martin Fenin Dvě stě milionů korun. To byla částka, kterou byl Juventus ochoten zaplatit za Martina Fenina. Hvězda světového šampionátu do 20 let byla v roce 2007 na roztrhání a turínský klub byl vážným zájemcem o služby teplického forvarda. Podle serveru Tutto Mercato chtěl Juventus Fenina koupit co nejdříve po turnaji, aby jeho cena ještě nevzrostla po Euru. Fenin skutečně přestoupil, ale do Frankfurtu. Foto: Profimedia.cz

Marek Jankulovski Bývalý levý obránce Marek Jankulovski přišel do Serie A v roce 2000. V Neapoli - a především v Udine - si udělal skvělé jméno a začaly ho sledovat evropské velkokluby. Chtěl ho Arsenal, Inter Milán i Juventus, který podle portálu soccerage.com nabízel v roce 2004 za Jankulovského devět milionů eur, tedy skoro 300 milionů korun. Nakonec ale zůstal v Udine a o rok později odešel do milánského AC, se kterým vyhrál Ligu mistrů. Foto: Profimedia.cz

Petr Jiráček Když byl Petr Jiráček ve vrcholné formě, byl srovnáván s Pavlem Nedvědem. Není divu, že právě Nedvěd ho lanařil do Juventusu, který byl ochoten zaplatit za tehdejšího záložníka Plzně sto milionů korun. Informace přinesl v roce 2011 portál ilpallonaro.com. Jiráček však nakonec zamířil do Wolfsburgu. Foto: Profimedia.cz

Luboš Kalouda Čtyřiadvacet ligových zápasů a pět branek. Taková byla bilance Luboše Kaloudy, když ho chtěl zlanařit Juventus. Kalouda měl za sebou parádní vystoupení na mistrovství světa hráčů do 20 let a kroužilo okolo něho několik zahraničních klubů. „Juventusu jsme sdělili naše podmínky, ale zatím žádnou konkrétní nabídku nemáme," řekl na začátku roku 2007 majoritní vlastník brněnského klubu Roman Pros. Talentovaný záložník pak zamířil do CSKA Moskva. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Necid Když Tomáš Necid překonal dlouhodobé zdravotní problémy a vrátil se do formy, byl ofenzivním tahounem nizozemského Zwolle. Do hry o českého útočníka vstoupil i Juventus. Stará dáma ho chtěla nejprve poslat na hostování do menšího klubu a v létě si ho stáhnout do prvního týmu. Necid pak ale v létě zamířil do tureckého Burspasporu a z angažmá v Juventusu nebylo nic. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Rosický Víte, co mají společné roky 2004, 2005 a 2006? Ve všech se spekulovalo o zájmu Juventusu o Tomáše Rosického. Poprvé měl tento transfer pomoci děravé kase Dortmundu, pak si ho prý přál i samotný Nedvěd. „Rosický by byl pro Juventus kvůli současným problémům v záloze ideálním řešením,“ citovala jej italská média. „Rosa“ ale nakonec zvolil Arsenal. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Ujfaluši Bývalý reprezentační obránce Tomáš Ujfaluši se přes Olomouc a Hamburk vydal do Fiorentiny, kde se vypracoval v klíčovou postavu a v roce 2008 odešel do Atlétika Madrid. Po roce ho ale lákali zpět do Serie A – podle portálu footballpress.net ho chtěl vykoupit právě Juventus. K odchodu ale nedošlo. Foto: Profimedia.cz