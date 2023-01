Ve stínu posil Sparty či Slavie. 5 dalších zajímavých cizinců, kteří v zimě přišli do české ligy

Victor Olatunji (Nigérie, Liberec)

Z Liberce v zimě odešel devítigólový Mick van Buren, jenž se vrátil do Slavie. Slovan za něj ale našel náhradu, kterou by se měl stát Victor Olatunji. Třiadvacetiletý nigerijský forvard dorazil na hostování s opcí z kyperského celku AEK Larnaka. Na podzim 20 naskočil do soutěžních zápasů, ve kterých dal dva góly, zasáhl i do skupinové fáze Evropské ligy a kvalifikace Ligy mistrů. Jak poté řekl liberecký kouč Luboš Kozel, Slovan o hráče stál už v létě.

Foto: Profimedia.cz