Ve stínu Pastrňáka či Vrány. 4 Češi z draftu 2014, kteří se nedočkali startu v NHL

Bývalý kapitán českých juniorů Dominik Mašín absolvoval čtyři kompletní sezony v AHL. Za Syracuse, farmu Tampy Bay, odehrál 273 zápasů v základní části a dalších třiatřicet v play-off, v němž si zahrál v roce 2017 (neúspěšně) o Calder Cup. Momentálně šestadvacetiletý bek ukázal zajímavý potenciál, který se však manažeři floridského klubu rozhodli nevyužít. V roce 2020 opustil Maším Ameriku a zamířil do KHL, kde do loňského října hájil barvy Chabarovsku. Nyní je hráčem finského Ilvesu Tampere.

Václav Karabáček (49. pozice, Buffalo)

Buffalo v minulých letech patřilo mezi nejslabší týmy v NHL a mohlo by se tedy zdát, že do kádru Sabres vede poměrně snadná cesta. Tak to ale rozhodně není, o čemž se přesvědčil i Václav Karabáček.

Aktuálně pětadvacetiletý útočník strávil tři sezony v juniorské QMJHL a v ročníku 2016/17 povýšil do farmářského celku Rochester Americans, za který ale odehrál jen 24 duelů. Bilance? Tři góly a pět nahrávek. V roce 2018 to za oceánem zabalil a vrátil se domů. Byl hráčem Brna, zahrál si v Hradci Králové a následně zakotvil v Českých Budějovicích, kde působí dodnes.

Foto: Profimedia.cz