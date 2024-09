Ve stínu jedničky. 8 nejlepších hráčů v historii NHL, kteří byli v draftech vybráni jako druzí

Do NHL naskočil už v roce 2008 jako osmnáctiletý mladíček. Poté, co ve své druhé sezoně nasbíral 59 kanadských bodů, začali o něm experti mluvit jako o novém Ray Bourqueovi.

Druhá přezdívka, jež by mu slušela, by mohla znít „Mr. Konzistence“. Jen málokterý hokejista si udržel v průběhu celé kariéry tak vyrovnanou výkonnost jako Marleau. V jedenácti ročnících, kdy hrál za San Jose, se dostal nad hranici 50 bodů, třikrát nad 70 bodů a jednou nad osmdesát.

Kanadský útočník Patrick Marleau mohl v San Jose až do léta roku 2017 užívat přezdívku „Nejvěrnější“, protože celou kariéru, která v tu chvíli čítala 19 sezon, strávil v kalifornském klubu, a je jeho největší legendou. Pak ovšem jako volný hráč podepsal tříletou smlouvu s Torontem a poprvé v kariéře oblékl v NHL jiný dres, čímž možná mnoha fanouškům zlomil srdce. Do klubu se ale na úplný závěr kariéry ještě vrátil.

Od ročníku 2011/12 sužovaly Prongera po otřesu mozku zdravotní problémy, ale oficiálně ukončil kariéru až v roce 2017 poté, co mu vypršela dlouhodobá smlouva v Arizoně. Ne náhodou byl ale už v sezoně 2015/16 uveden do hokejové Síně slávy. Jako jeden z jedenácti Kanaďanů, kteří dokázali vybojovat Stanley Cup (v roce 2007 v Anaheimu), titul mistra světa i vítězství na olympiádě patří k hokejovým legendám země javorového listu. Ve sbírce trofejí má také Norris Trophy pro nejlepšího zadáka v NHL (2007) a Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče ligy (2000).

4. Brad Park (Kanada)

V roce 1966 si vybral kanadského obránce Brada Parka jako druhého hráče v celkovém pořadí draftu New York Rangers. V Madison Square Garden pak od roku 1968, kdy poprvé naskočil do NHL, odehrál necelých osm sezon, přičemž ty poslední dvě vedl mužstvo jako kapitán.

V ročníku 1975/76 byl vytrejdován do Bostonu, kde strávil opět skoro osm roků. V závěru kariéry si zahrál dvě sezony v Detroitu a když po sedmnácti letech nadobro vyzul nohy z profesionálních bruslí, měl na kontě 1113 odehraných zápasů v základní části soutěže, v nichž posbíral úctyhodných 896 bodů (213+683).

Park se může chlubit tím, že během doby, kdy působil v NHL, ani jedinkrát nechyběl ve vyřazovacích bojích. V play-off zvládl naskočit do 161 utkání, v nichž se blýskl 125 body (35+90). Šestkrát byl nominován na Norris Trophy pro nejlepšího obránce, ale měl smůlu, že hrál v době, kdy měl toto ocenění „rezervované“ fenomenální Bobby Orr.

I čtyřicet let poté, co odešel do hokejového důchodu, mu patří 13. místo mezi nejproduktivnějšími beky v historii NHL. Ve finále Stanley Cupu si zahrál v dresu Rangers i Bruins, ale vždycky zůstal bez prstenu pro vítěze. Když se v roce 1984 loučil s kariérou, získal Bill Masterton Trophy za oddanost hokeji a o čtyři léta později byl uveden do Hokejové síně slávy.

