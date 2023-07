Ve společnosti hvězdného Bedarda. 4 Češi, kteří by se mohli potkat v Chicagu

Jednatřicetiletý rodák z Ostravy v NHL začínal v Detroitu. Pak chytal za Philadelphii, Carolinu, Toronto a poslední rok byl v Chicagu. Nevyhnuly se mu zdravotní problémy, přesto nakonec naskočil do 39 duelů a úspěšností zákroků se přiblížil k 90%. V Blackhawks s ním počítají i nadále. Pokud Petr Mrázek bude fit, měl by být jedničkou.

Jiří Felcman

Příliš se nepočítalo s tím, že by se Jiří Felcman mohl dostat do první stovky letošního draftu NHL, nakonec se tak ale stalo. Osmnáctiletý útočník šel na řadu ve třetím kole, jako 93. v pořadí, kdy na něj ukázalo Chicago. Mladý centr v žákovských kategoriích hrál za Hradec Králové, několik posledních let ale působí ve švýcarském Langnau.

Foto: Profimedia.cz