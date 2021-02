Ve Spartě už si neškrtnou. 4 hráči, se kterými už na Letné nejspíš nepočítají

Šestadvacetiletý gólman přišel do Sparty loni na jaře zadarmo ze slovenské Žiliny. Čekalo se, že se v létě porve o post brankářské jedničky, tou ale zůstal Milan Heča, jehož v průběhu ročníku vystřídal Florin Nita. Zkušenému rumunskému gólmanovi po sezoně končí smlouva, na Letné by ale byli rádi, kdyby u nich Nita pokračoval. V zákulisí se navíc spekuluje o možném návratu Tomáše Vaclíka a pro Dominika Holce tak v pražském klubu už nejspíš nebude místo. Nyní hostuje v polském Rakówě, ve kterém působí i stoper Tomáš Petrášek.

Ondřej Zahustel

Bývalý český reprezentant přišel do Sparty v průběhu sezony 2015/16. Od trenérů dostával hodně prostoru, ze strany fanoušků to ale za své výkony pořádně schytával. Loni na jaře devětadvacetiletý krajní bek hostoval ve Slovácku a letošní sezonu načal v Mladé Boleslavi. V zimě se sice vrátil do Sparty, ta s ním ale nepočítá.

Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia