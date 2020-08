Ve Spartě skončili, jinde je nechtějí. Tito čtyři hráči jsou stále bez angažmá

Semih Kaya

Devětadvacetiletý turecký stoper přišel do Sparty před třemi lety a stal se nejlépe placeným hráčem ligy. Jenže vysoké investice, které do něj na Letné vkládali, nenaplnil. Semih Kaya už jednou odešel na hostování do Galatasaraye, odkud do Prahy přišel, a tak se čekalo, že se do tureckého velkoklubu vrátí znovu. Jenže Kaya, jenž v české lize odehrál 28 zápasů, je stále bez angažmá a vypadá to, že se do Galatasaraye nevrátí.

Foto: Profimedia.cz