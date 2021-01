Ve Spartě řeší brankáře. 4 gólmani, kteří se v létě mohou ucházet o post jedničky

Současnou brankářskou jedničkou Sparty je Rumun Florin Nita. Jeho budoucnost je ale nejistá. Co s ním po sezoně bude? A kdo každý se na Letné může ucházet o post brankářské jedničky? Podívejte se.

Třiatřicetiletý rumunský gólman je v současné době sparťanskou jedničkou. Florin Nita odchytal všechny jarní zápasy a nedostal v nich ani jeden gól. Má formu jako hrom, po sezoně mu však končí smlouva a jeho budoucnost je v tuto chvíli nejistá. „Přál bych si, aby tu zůstal, ale to je spíš otázka filozofie klubu. Tu tvoří Tomáš Rosický s majitelem,“ uvedl po zápase s Mladou Boleslaví trenér Kotal.

Tomáš Vaclík

Tak toto by byla pecka. Do Sparty v létě přišel Ondřej Čelůstka, na Letnou se vrátili i Ladislav Krejčí či David Pavelka, a nyní se spekuluje o comebacku Tomáše Vaclíka. Jednatřicetiletá reprezentační jednička je sice hráčem Sevilly, tam mu ale po sezoně končí smlouva. A tak se nahlas spekuluje o jeho možném návratu do Sparty. Pokud se vrátí, tak v roli jedničky.

