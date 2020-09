Ve Slavii se neprosadili. 3 nedávné mladé Trpišovského posily, které odešly z Edenu

Prosadit se do prvního týmu Slavie, to není jen tak. I letos tak z Edenu odešla řada hráčů na hostování a byli mezi nimi i tři mladíci, kteří do Slavie dorazili teprve nedávno. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Mohamed Tijani

V zimě byl blízko příchodu do Sparty. Na Letnou nakonec kvůli zdravotním problémům nepřišel, Slavia to ale riskla a přivedla jej na hostování z Jihlavy. Mohamed Tijani na jaře zasáhl do dvou ligových zápasů a v létě jej Slavia koupila. Třiadvacetiletého stopera ale poslala obratem na hostování do Liberce.

Foto: Michal Beranek / CNC / Profimedia