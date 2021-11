Vážné zranění mu zkomplikovalo kariéru, teď Jan Jeník hlasitě tluče na bránu NHL

Jan Jeník hokejově vyrůstal v Mladé Boleslavi a od 16 let působil v mládežnických týmech Liberce. V dresu Bílých Tygrů odehrál také 16 utkání v seniorské extralize. V roce 2018 byl draftován Arizonou jako 65. hráč v celkovém pořadí a v průběhu sezony 2018/19 zamířil do prestižní zámořské juniorské soutěže OHL. V barvách týmu Hamilton Bulldogs se vypracoval v jednoho z nejlepších hokejistů v lize a významně si řekl o vstupenku do NHL.

Už v letním kempu a v přípravných zápasech před další sezonou na sebe výrazně upozornil. Dokonce se psalo o tom, že by mohl zůstat v prvním týmu, nakonec však vedení klubu rozhodlo o tom, že mu prospěje ještě jedna sezona mezi juniory. V ročníku 2019/20 byl tehdy devatenáctiletý borec k nezastavení. V 27 zápasech posbíral do statistik 56 bodů za 22 gólů a 34 nahrávek a nebýt zranění, které ho vyřadilo ze hry, mohla být jeho bilance ještě mnohem utěšenější.

Smolný okamžik se odehrál v souboji se Spojenými státy na mistrovství světa juniorů a připravil Jeníka o zbytek parádně rozjeté sezony. Jeho nepřítomnost na ledě mužstvo v OHL znatelně pociťovalo, stejně jako ho pociťoval český výběr na turnaji dvacítek.

Jan Jeník je však bojovníkem k pohledání. Ze zdravotní patálií, které mohly negativně ovlivnit jeho kariéru, se však houževnatý a ctižádostivý mladík dokázal vylízat a vrátil se na led ve velkém stylu.

Minulý ročník odstartoval ve Finsku, kde byl na hostování, a následně se přesunul za Atlantik do farmářského celku Tuscon Roadrunners. V premiérové sezoně v AHL zaznamenal 14 bodů (6+8) v 29 zápasech a dokonce dostal pozvánku do NHL. Hned v premiérovém utkání v dresu Arizony vstřelil branku, a to se samé zvládl i ve druhém zápase. Víc šancí už nedostal a aktuální ročník načal opět ve farmářském celku. Po šesti zápasech má na kontě pět bodů za dva góly a tři asistence a výrazně klepe na bránu NHL. Talent, hlavu i schopnosti na elitní soutěž už rozhodně má.

