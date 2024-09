Váleli v Moskvě či Laziu. 4 známí útočníci, kteří působí ve druhé lize

Tomáš Necid (Žižkov)

Před lety přestoupil za velké peníze do CSKA Moskva, hrával taky v Nizozemsku, dokonce se spekulovalo o jeho odchodu do Juventusu. Dost toho odkopal i v reprezentaci, přesto se věřilo, že to Tomáš Necid dotáhne ještě dál. Loni hrál ligu za Bohemians, letos nastupuje za Žižkov. Pětatřicetiletý forvard je ve formě a se šesti góly je společně s Davidem Látalem z Chrudimi nejlepším střelcem soutěže.