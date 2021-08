Tomáš Vaclík a spol. 8 českých fotbalistů, kteří si zahráli ve španělské La Lize

Petr Kouba

V roce 1996 dovedl brankář Petr Kouba českou reprezentaci do finále evropského šampionátu a zajistil si první zahraniční angažmá. Ze Sparty přestoupil do La Coruni, zasáhl ale jen do čtyř zápasů a po roce se stěhoval do Kaiserslauternu. Ani tam ale moc prostoru nedostal a vrátil se do Prahy. Chytal za Žižkov, do Španělska ho to však stále táhlo a do La Coruni se ještě vrátil. Během dvou let se ale znovu téměř neprosadil a v roce 2001 zamířil do Jablonce.

Foto: Profimedia.cz