Vaclíkova éra nejspíš skončila. Podívejte se, kdo si brousí zuby na post reprezentační jedničky

Poté, co Vaclík odešel do USA, v reprezentaci nechytá. Navíc je mu už 34 let, a tak to vypadá, že jeho éra v roli jedničky národního týmu je u konce. Kdo by ho teď mohl nahradit? Podívejte se.

Pokračování 2 / 6 Jindřich Staněk (27 let, Plzeň) Zdá se, že aktuálně má do brány nejblíž. Jindřich Staněk se vrátil po ošklivém zranění, na hlavu nasadil helmu a opět se postavil do brány Plzně. Ve Fortuna lize je považován za nejlepšího gólmana, v reprezentaci si dosud připsal sedm startů. Teď by mohla přijít jeho éra. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Pokračování 3 / 6 Matěj Kovář (23 let, Leverkusen) Několik let patřil Manchesteru United, v minulé sezoně vychytal titul Spartě, v létě pak přestoupil za pět milionů eur do Leverkusenu. Má to jedinou chybu – třiadvacetiletý Matěj Kovář nechytá. Respektive, nechytá v Budneslize. Čtyřikrát naskočil v Evropské lize a pokaždé podal velmi dobrý výkon. Pokud bude nastupovat pravidelně, může se stát reprezentační jedničkou. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Pokračování 4 / 6 Aleš Mandous (31 let, Slavia) Ve Slavii se znovu dostal před Ondřeje Koláře a aktuálně je jasnou jedničkou sešívané družiny. Odchytal i poslední kvalifikační zápas proti Faerským ostrovům, který český tým vyhrál 1:0. Je na něj spoleh, z aktuální trojice gólmanů je nejstarší. V národním týmu odchytal čtyři zápasy. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Pokračování 5 / 6 Jiří Pavlenka (31 let, Brémy) Čekalo se, že se po Vaclíkově konci stane jedničkou. Jiří Pavlenka šanci skutečně dostal a vychytal například důležitou domácí výhru nad Poláky. V národním týmu však jinak žádný jiný „top“ zápas nezažil, naopak byl třeba u výprasku v Albánii. V bundesligových Brémách chytá pravidelně, aktuálně je ale zraněný. Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia

Pokračování 6 / 6 Další náhradníci V nominaci na kvalifikační zápasy s Polskem a Moldavskem se objevili i další náhradníci. Je mezi nimi Aleš Koubek z Augsburgu, Matouš Trmal (na snímku) z Mladé Boleslavi a Václav Hladký z anglického Ipswiche. Všichni jsou to kvalitní brankáři, nečeká se ale, že by se někdo z nich stal do budoucna jedničkou reprezentace. Foto: Profimedia.cz