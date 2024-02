Vaclík zpátky ve hře, pozornost míří i do Anglie. Kdo bude na EURU českou jedničkou?

Část 1 / 6



Otázku reprezentační jedničky dlouho nebylo třeba řešit. Mezi třemi tyčemi vládl Petr Čech, po jehož konci dostal prostor Tomáš Vaclík. Teď je ale situace jiná. Čekalo se, že Vaclíka nahradí Jiří Pavlenka, ten ale v reprezentaci nezářil, navíc nechytá ani v Brémách. Tomáš Koubek? Ten je několik let v Augsburgu jen dvojkou. Aleš Mandous ze Slavie na začátku jara úplně nepřesvědčil a Sparta má v bráně Petera Vindheima z Dánska. Kdo by tak mohl na EURU chytat? Podívejte se.

Pokračování 2 / 6 Tomáš Vaclík Při současné situaci okolo brankářů se před ním otevírá nová šance. Tomáš Vaclík sice už několik měsíců nechytal, před pád dny si ale plácl s druholigovým španělským Albacete. Zkušeností má na rozdávání, na posledním EURU patřil k oporám. Pokud se dostane zpátky do zápasového rytmu, může se vrátit do hry. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 6 Václav Hladký Je mu 33 let, v reprezentaci ještě nechytal, přesto je ve hře. Václav Hladký působí v druholigovém anglickém Ipswichi, kde podává velmi dobré výkony. S týmem bojuje o postup do Premier League, je jasnou jedničkou. Na EURU by se mu kolena nerozklepala. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 6 Matěj Kovář Nikdo nepochybuje o tom, že se stane reprezentační jedničkou. Otázkou jen zůstává, kdy k tomu dojde. Matěj Kovář sice v Leverkusenu chytá evropské poháry, v Bundeslize je ale zatím dvojkou. Bayer šlape, ligovou jedničkou zůstává Lukáš Hradecký. Kdyby se před něj Kovář dostal, mohl by chytat i na EURU. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 Jindřich Staněk V posledních měsících se „vypracoval“ do role reprezentační jedničky. Podával skvělé výkony v Plzni a těšil se na novou výzvu do Slavie. Na začátku svého sešívaného angažmá se ale zranil a ještě nějaký čas bude mimo hru. Pokud se nedostane do brány ve Slavii, těžko může chytat na mistrovství Evropy. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 6 Antonín Kinský Jedno překvapení? Co třeba Antonín Kinský? Kmenový gólman Slavie chytá za Pardubice, ve dvaceti letech posbíral už hodně zkušeností. Má veliký potenciál, jednou zřejmě bude sešívanou jedničkou. Pokud by vypadli ostatní gólmani, může se dostat do hry. Foto: Profimedia.cz