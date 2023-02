Vaclík se zranil. Podívejte se, kteří brankáři jej mohou nahradit v reprezentaci

Tomáš Vaclík sice bude mít už 34 let, stále se s ním ale počítalo coby s reprezentační jedničkou. Jenže Vaclík se v posledním duelu Huddersfieldu zranil a zatím se neví, jak dlouho bude mimo hru. Klidně se však může stát, že na březnový start kvalifikace o postup na mistrovství Evropy nebude k dispozici. Kdo by ho pak nahradil? Podívejte se.

Varianta s Jiřím Pavlenkou se nabízí jako první. Třicetiletý gólman už na Vaclíka tlačil dříve, teď by mohl dostat novou šanci. Je oporou Werderu, týden co týden chytá v základní sestavě. V reprezentaci toho bývalý brankář Baníku nebo Slavie ještě tolik neodchytal, teď by mohla přijít jeho příležitost.

Nějakou dobu je hodnocený jako nejlepší gólman české ligy. Zřejmě je jen otázkou času, kdy z Plzně odejde do zahraničí. Loni s Viktorkou získal titul, na podzim okusil i těžké zápasy Ligy mistrů. Roli reprezentační jedničky by šestadvacetiletý rodák ze Strakonic zvládl.

V reprezentaci už byl, v roce 2021 měl odjet i na EURO, nakonec ale zůstal doma a pak se jeho kariéra přibrzdila. Místo toho, aby se rozvíjel v některé z evropských soutěží, se z něj stala dvojka Slavie. Osmadvacetiletý Ondřej Kolář na sobě ale makal dál a v letošní sezoně se vrátil zpátky na scénu. Opět se rozchytal do skvělé formy a svými výkony drží Slavii. Nahlas si říká taky o návrat do národního týmu.

Matěj Kovář – Sparta

Asi nejméně pravděpodobná, ale taky možná, varianta. Matěj Kovář je sice ze všech uvedených gólmanů nejmladší (22 let) a nejméně zkušený, zároveň by však mohl nastartovat novou éru a klidně by se mohl stát dlouhodobou jedničkou. Aktuálně působí ve Spartě, která jej získala na startu sezony z Manchesteru United. Šanci v národním týmu určitě dostane. Záleží jen na tom, kdy to bude.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia