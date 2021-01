Václav Černý už je zase v kurzu. Za jakou částku se může vrátit do Ajaxu?

Nyní už je ale třiadvacetiletý Černý zase zpátky. Dostal se do české reprezentace, má hodně velkou šanci, že pojede na EURO a daří se mu i na klubové úrovni. Tedy v týmu Twente.

Černý přitom patří Utrechtu, který jej vykoupil z Ajaxu, kde už mladý český křídelník nenastupoval, a kde se jeho kariéra zadrhla. Jenže ani v Utrechtu to nebyla žádná hitparáda, a tak v létě odešel hostovat do Twente.

Za to letos v nizozemské lize odehrál 15 zápasů, ve kterých dal šest branek a přidal sedm asistencí. Rázem se tak začalo spekulovat o jeho možném návratu do Ajaxu. „Marc (Overmars, sportovní ředitel Ajaxu) se zajímá. Píše zprávy, když se mu něco povede, například vstřelí gól. Ví o něm. Ale na debatu o možném návratu mezi námi ještě nikdy nedošlo,“ uvedl pro iSport.cz hráčův manažer David Nehoda

Ajax však do smlouvy s Utrechtem dostal klauzuli o zpětném odkupu, která by se podle informací iSport.cz měla pohybovat kolem pěti milionů eur, což je zhruba 130 milionů korun. „Je fakt brzy. Uvidíme, co se během jara stane. Je klidně možné, že se ozve Ajax a vstoupíme do jednání,“ dodal Nehoda.

Foto: Profimedia.cz