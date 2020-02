V zemi světových šampionů. Pět českých reprezentantů, kteří hrají ve finských klubech

Poslední světový šampionát v Bratislavě ovládli hokejisté Finska. A v zemi tisíců jezer aktuálně působí i několik českých hokejistů. Kouč reprezentace Miloš Říha to dobře ví a pět z nich povolal i do národního týmu. Podívejte se, o kom je řeč .

Ostravský rodák sbíral extraligové zkušenosti ve Vítkovicích, odkud před loňskou sezonou odešel do Slovanu Bratislava. Po roce v KHL však změnil dres znovu a posílil finský celek Lukko Rauma. Čtyřiadvacetiletý Lukáš Klok je produktivní, na kontě má pět branek a 16 asistencí. V reprezentaci se objevuje už čtvrtým rokem, na světovém šampionátu si ale dosud nezahrál.

V roce 2012 opustil mládež Plzně a odešel do zámoří. Po dvou letech zamířil do finského TPS, hrál taky v Plzni, loni i v Mladé Boleslavi a před letošní sezonou posílil Lukko Rauma. V reprezentaci si čtyřiadvacetiletý bek odbyl premiéru loni, kdy odehrál čtyři zápasy.

David Sklenička (Jokerit Helsinky)

Třiadvacetiletý bek po světovém šampionátu 2018 opustil Plzeň a zamířil do Montrealu. Do NHL se ale neprosadil, za tým Canadiens v ní neodehrál ani jeden zápas. Letos si připsal sedm startů ve farmářské AHL a poté se vrátil do Evropy. David Sklenička aktuálně hájí barvy finského Jokeritu, který nastupuje v KHL.

Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia