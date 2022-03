V Rusku zářil a zbohatl, doma však neměl na růžích ustláno. 7 českých prvoligových štací trenéra Vlastimila Petržely

„Jasně, že mě asi nemají rádi všichni. Já jsem to měl pokaždé tak padesát na padesát. Půlka lidí v republice mě milovala a druhá nenáviděla. Všechno totiž řeknu na plný pecky. Neumím lhát,“ říkal o sobě před lety Vlastimil Petržela, který několik let vedl Zenit Petrorhad, s nímž vyhrál ruský Pohár. To byly jeho nejlepší trenérské časy. Největší část kariéry kouče však strávil ve vlasti. Působil například na Žižkově či ve Vlašimi, ale vedl také sedm prvoligových mančaftů. Které to byly a jak se mu angažmá v těchto klubech (ne)povedlo, zjistíte v následujících kapitolách.

Slavia Praha (1986 - 87, 1990 - 1992) Vlastimil Petržela strávil nejúspěšnější část hráčské kariéry ve Slavii, kde také začal s trenérskou dráhou nedlouho poté, co v roce 1985 pověsil kopačky na skobu. Během let 1987 až 1889 vykonával funkci asistenta Jaroslava Jareše a později Ivana Kopeckého, v devadesátých letech byl už jako hlavní kouč u velkých investic Borise Korbela, které ze „sešívaných“ měly udělat neporazitelnou mašinu. Ve Slavii pod ním působil například Dragiša Binič, on ale raději preferoval mladíky, mimo jiné Vladimíra Šmicera či Patrika Bergera.

Slovan Liberec (1992 - 1995) Prvním klubem, který vedl Vlastimil Petržela v samostatné české lize, byl Liberec. Nikdo od něj moc nečekal, Slovan byl tehdy provinčním týmem ze severu Čech bez výraznějších ambicí, Petržela ho ale v sezoně 1994/95 dokázal vytáhnout na čtvrté místo.

Sparta Praha (1996) Vlastimil Petržela působil krátce i ve Spartě. Na Letnou přišel v průběhu sezony 1995/96, kdy nahradil Jaroslava Jarabinského. Zpackaný ročník ale nezachránil a Sparta skončila čtvrtá, 21 bodů za Slavií. Petržela odstartoval i další sezonu, po pátém kole ho ale nahradil Jozef Chovanec.

Bohemians Praha (1996 - 2002) Poté, co si Vlastimil Petržela musel sbalit kufry na Letné, dlouho bez angažmá nezůstal a přesunul se do Ďolíčku. V letech 1996 až 2002 vedl Bohemians a v poslední sezoně ve Vršovicích nasměroval klokany k senzačnímu čtvrtému místu. Po 27. kole ale na lavičce týmu skončil a přes epizodní angažmá v druholigové Mladé Boleslavi zamířil na svou nejpovedenější trenérskou štaci do Petrohradu.

Sigma Olomouc (2006 - 2007) Vlastimil Petržela skončil v Petrohradě v roce 2006 a rychle si našel další práci. Po čtvrtém kole převzal Olomouc, kterou dovedl ke čtrnáctému místu a těsné záchraně mezi ligovou elitou. Z Hané pak po sezoně zamířil znovu do zahraničí, tentokrát do Baku.

Baník Ostrava (2016 - 2017) Předposlední ligovou štací Vlastimila Petržely byl Baník. Mužstvo převzal v rozehrané sezoně 2015/16, záchranu, která by se rovnala zázraku, ale nevybojoval. Ostrava po padesáti letech sestoupila z nejvyšší soutěže, Petržela ale slezský celek dovedl k bleskovému návratu. Následně u týmu skončil a jeho místo zaujal Radim Kučera. Foto: Profimedia.cz