V roce 2019 Slavii dovedli k titulu, pak odešli do ciziny. Kde jsou opory sešívaných teď?

Psal se rok 2019, když Slavia získala ligový titul a načala tím dominanci, která trvá doteď. Po sezoně 2018/19 však sešívaní přišli hned o pět opor, které tehdy nastupovaly v základní sestavě a patřily ke klíčovým postavám sešívané družiny. Všichni hráči tehdy odešli do zahraničí, jenže tři z nich už znovu změnili dres. Kde dnes tehdejší hvězdy Slavie jsou? Podívejte se. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Simon Deli (Slavia Praha) Z Edenu odešel do belgických Brugg, kde začal velmi dobře. Devětadvacetiletý stoper hrál i Ligu mistrů a patřil do základní sestavy elitního belgického klubu. Jenže v závěru loňského roku vypadl ze sestavy a letos se na hřiště nedostal ani jednou. Spekulovalo se o několika klubech, kam by mohl zamířit, nakonec ale odešel do Slavie, která ho přivedla na půlroční hostování. V Edenu miláček slávistických fanoušků nahradí zraněného Davida Hovorku. Foto: Profimedia.cz

Alex Král (Spartak Moskva) V létě roku 2019 ze Slavie odešel taky Alex Král, jenž přitom do Edenu přišel teprve před jarní částí sezony 2018/19, kdy se vrátil z Teplic. Ve Slavii s ním počítali spíše jako se sázkou do budoucna, Král se ale zabydlel v základní sestavě, dostal se do reprezentace, sešívaným pomohl i k postupu do Ligy mistrů a pak za více než 300 milionů korun zamířil do Spartaku Moskva. I tam se stal oporou a nyní ho sledují i v anglické Premier League. Foto: Profimedia.cz

Michael Ngadeu (KAA Gent) Zatímco Deli v Belgii přestal hrát, jeho dřívější parťák ze slávistické stoperské dvojice Michael Ngadeu pokračuje v Gentu. Třicetiletý kamerunský reprezentant nastupuje pravidelně a v jednom ligovém zápase letošní sezony byl dokonce kapitánem. Foto: Profimedia.cz

Miroslav Stoch (Zaglebie Lubin) Dres Slavie tehdy hájil i Miroslav Stoch, jenž během mistrovské sezony nasázel dvanáct branek a přidal jedenáct asistencí. Poté ale odešel do řecké Soluně, kde už dříve působil. Jenže v týmu PAOK nenastupoval tolik, kolik by si přál a v létě v klubu skončil. Spekulovalo se o jeho návratu do Edenu, jednatřicetiletý Slovák si ale na začátku týdne plácl s polským Lubinem. Foto: Profimedia.cz