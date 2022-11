V roce 2019 dovedli Slavii k titulu, pak odešli do zahraničí. Jak si dnes vede 5 tehdejších opor z Edenu?

V sezoně 2018/19 Slavia vybojovala ligový titul. Nedlouho poté však sešívaní přišli o pět opor, které tehdy nastupovaly v základní sestavě a patřily ke klíčovým postavám mužstva. Všichni tito borci tehdy odešli do zahraničí. Kde dnes tehdejší hvězdy Slavie jsou a jak se jim vede, na to odpovídají následující kapitoly.

Simon Deli (Adana Demirspor) Simon Deli odešel v roce 2019 z Edenu do Brugg, kde začal velmi dobře. Šikovný stoper hrál i Ligu mistrů a patřil do základní sestavy elitního belgického klubu. Jenže postupem času vypadl ze sestavy. Spekulovalo se o několika klubech, kam by mohl zamířit, nakonec se ale v roce 2021 vrátil do Slavie, která ho přivedla na půlroční hostování. V Praze ale reprezentant Pobřeží slonoviny dlouho nepobyl a po několika měsících zakotvil v tureckém Demirsporu, kde podepsal smlouvu do roku 2024. Foto: Profimedia.cz

Alex Král (Schalke 04) V létě roku 2019 ze Slavie odešel mezi jinými též Alex Král, jenž přitom do Edenu přišel teprve před jarní částí sezony 2018/19, kdy se vrátil z Teplic. Ve Slavii s ním počítali spíše jako se sázkou do budoucna, on se ale zabydlel v základní sestavě, dostal se do reprezentace, sešívaným pomohl i k postupu do Ligy mistrů a pak za více než 300 milionů korun zamířil do Spartaku Moskva. Z Ruska se v roce 2021 stěhoval na hostování do West Hamu United, kde se setkal s dalšími dvěma ex-slávisty - Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem. V londýnském klubu ale mnoho příležitostí nedostal a naskočil pouze do jediného ligového utkání. Na základě předpisů FIFA, které se vztahují k ruské vojenské operaci na Ukrajině, přerušil Král letos v létě s moskevským klubem kontrakt a upsal se na jednu sezonu německému Schalke 04. Nadále však zůstává hráčem Spartaku, kde má podepsanou smlouvu do roku 2024. Foto: Profimedia.cz

Michael Ngadeu (KAA Gent) Zatímco Simon Deli v Belgii přestal hrát a nakonec tamní soutěž opustil, jeho dřívější parťák ze slávistické stoperské dvojice Michael Ngadeu pokračuje v Gentu. Čerstvě dvaatřicetiletý kamerunský reprezentant nastupuje pravidelně a patří k oporám mužstva. Foto: Profimedia.cz

Miroslav Stoch (Motorlet Praha) Dres Slavie hájil v ročníku 2018/19 i Miroslav Stoch, jenž během mistrovské sezony nasázel dvanáct branek a přidal jedenáct asistencí. Poté ale odešel do řecké Soluně, kde už dříve působil. Jenže v PAOKu nenastupoval tolik, jak by si přál, a v létě v klubu skončil. Spekulovalo se o jeho návratu do Edenu, jednatřicetiletý Slovák si ale plácl s polským Lubinem, vydržel tam ale pouhé čtyři měsíce. Následně se zkoušel prosadil v Liberci, ale ani na severu Čech se neprosadil. Od září je hráčem třetiligového Motorletu Praha. Foto: Profimedia.cz