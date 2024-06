V řeči peněz: 15 českých fotbalistů z Fortuna ligy na Euru. Kolik stojí Vitík a spol?

Část 1 / 16



Nechme nyní stranou Tomáše Součka či Patrika Schicka, jejichž tržní hodnota se pohybuje řádu desítek milionů eur, a podívejme se na současné členy reprezentačního kádru, kteří působí v tuzemské nejvyšší soutěži. Jak vidí jejich aktuální hodnotu experti z renomovaného portálu TransferMarkt, na to odpovídají následující kapitoly. Výběr reflektuje nominaci trenéra Ivana Haška na Euro 2024.

Pokračování 2 / 16 15. Lukáš Červ (Viktoria Plzeň) – cca 37 milionů korun Nominace Lukáše Červa do národního týmu pro Euro v Německu mnoho fanoušků (příjemně) zaskočila. Odchovanec Slavie, který se přes hostování v Jihlavě a Pardubicích, a posléze po půldruhém roce stráveném v Liberci, dostal do Plzně, na západě Čech vyrostl v ligovou kometu a hráče pro reprezentaci. Zelenáči. 6 hráčů z české nominace na EURO, kteří v reprezentaci odehráli jediný zápas Nesmlouvavý bojovník s povahou lídra přestoupil do Štruncových sadů letos v zimě za 13 milionů korun a rychle se s novým prostředím sžil. Na jaře hrál ve skvělé fazoně, přesto bylo jeho jméno v konečném seznamu překvapením. Portál TransferMarkt odhaduje jeho aktuální cenu na necelých 40 milionů korun. Po Euru v Německu, pokud se dostane na hřiště a předvede se v dobrém světle, může jeho hodnota vyskočit pořádně nahoru. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 16 14. Tomáš Holeš (Slavia Praha) – cca 54 milionů korun Hvězda univerzála Tomáše Holeše vystoupala během minulých let hodně vysoko. Přispěla k tomu parádní sezona 2020/21, během níž pomohl Slavii k mistrovskému titulu v české lize, tažení v Evropské lize a nakonec ji korunoval skvělými výkony na mistrovství Evropy v roce 2021. Už to jsou tři roky. Připomeňte si, kteří hráči dovedli Slavii k poslednímu titulu Od příchodu do Edenu v roce 2019 vyskočila jeho cena nahoru více než devětkrát a v roce 2022 podle portálu TransferMarkt činila sedm milionů eur. Od té doby ale znatelně klesla. Ve Slavii si jsou jeho potenciálu dobře vědomi a předloni v lednu s ním prodloužili smlouvu až do konce ročníku 2025/26. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 16 12. – 13. Lukáš Provod (Slavia Praha) – cca 74 milionů korun Ještě v létě roku 2019, kdy byl na hostování z Plzně v Českých Budějovicích, byla podle portálu TransferMarkt hodnota Lukáše Provoda asi 600 tisíc eur. Ve Viktorce zřejmě dostatečně dobře nevyhodnotili jeho talent a potenciál, a v lednu roku 2020 ho pustili do Edenu. Ve Slavii se z Provoda rychle stala jedna z ligových hvězd, řekl si o místo v reprezentaci a zazářil i na evropské pohárové scéně. Momentálně se jeho cena pohybuje kolem tří milionů eur. Hledá se parťák k Součkovi. Podívejte se, kdo na EURU může nahradit Michala Sadílka V létě 2021 si ho v Edenu smluvně pojistili až do konce sezony 2025/26. Skoro rok byl na marodce kvůli přetrženému křížovému vazu. Na hřiště se vrátil po dlouhé pauze na konci března 2022. V ročníku 2022/23 odehrál 22 utkání a dal dva góly, v tom nedávno uzavřeném měl po 30 zápasech na kontě tři branky a sedm asistencí. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 16 12. – 13. David Douděra (Slavia Praha) – cca 74 milionů korun Hlavním postem Davida Douděry je sice pozice na pravé straně zálohy či obrany, ale je to naprosto univerzální hráč, který může naskakovat i na opačné straně hřiště. V minulosti se objevil v reprezentační dvacítce i jednadvacítce a dočkal se už také startu v seniorském národním týmu, v němž je zapsán také jako člen kádru pro Euro v Německu. 5 hráčů, které Slavia od roku 2022 koupila z Mladé Boleslavi. Jak se jim po přestupu do Edenu vedlo? Čerstvě šestadvacetiletý borec přišel do Edenu z Mladé Boleslavi předloni v létě za přibližně 13 milionů korun a Slavia na něm jednou může pořádně vydělat. Jeho současnou hodnotu vyčísluje portál TransferMarkt na 74 milionů korun. V pražském klubu má podepsanou smlouvu do roku 2028. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 16 11. Tomáš Chorý (Viktoria Plzeň) – cca 79 milionů korun Útočník Tomáš Chorý býval členem mládežnických reprezentací a zúčastnil se mistrovství Evropy do jednadvaceti let v roce 2017, kde dal gól Dánsku. Na začátku roku 2018 přišel z Olomouce do Plzně. Ve Viktorce se tehdy totiž pomalu smiřovali s odchodem Michaela Krmenčíka a právě Chorý ho měl v sestavě nahradit. Jenže plzeňský šutér nakonec v týmu zůstal a urostlý Chorý, kterého Plzeň koupila asi za 20 milionů korun, na jaře vstřelil jen dva góly. V dalších dvou sezonách byly jeho statistiky lepší - pokaždé nastřílel šest branek a zaznamenal také klíčovou trefu do sítě AS Řím v Lize mistrů, díky níž se Plzeň přesunula do Evropské ligy. Letní proměna plzeňského útoku. Kdo už odešel a kdo může přijít? Ročník 2022/23 ho však zastihl ve skvělé formě - v 34 duelech dal 13 branek a k nim přidal čtyři nahrávky. Dařilo se mu i v tom uplynulém, v němž vsítil 12 gólů a na pět nahrával. Od léta 2022 jeho tržní cena stoupla podle portálu TransferMarkt na pětinásobek a momentálně se blíží k hranici 80 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 16 10. Jindřich Staněk (Slavia Praha) – cca 86 milionů korun Brankář Jindřich Staněk prošel mládežnickými týmy pražské Sparty a měl našlápnuto k tomu, aby se jednou postavil mezi tyče jako gólman prvního celku. V roce 2014 odešel z Letné do anglického Evertonu, po návratu z ostrovů v roce 2016 zamířil do Českých Budějovic, odkud přišel v polovině sezony 2019/20 na hostování do Plzně a následně na západ Čech přestoupil. Ve Viktorce se stal brankářskou jedničkou, v roce 2022 se výrazně podílel na zisku mistrovského titulu a vyšlapal si cestu do reprezentace. Cenné zboží. 4 brankáři z české ligy, kteří podle portálu TransferMarkt stojí přes milion eur Pro fanoušky západočeského klubu bylo nejspíš hořkým zklamáním, že před pár měsíci opustil Štruncovy sady a zamířil k jednomu z největších konkurentů – do Edenu. Ve Slavii podepsal aktuálně osmadvacetiletý borec smlouvu do roku 2027 a zaujal místo jedničky mezi tyčemi. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 16 9. David Zima (Slavia Praha) – cca 98 milionů korun Ještě v roce 2020 o Davidovi Zimovi v Evropě věděl jen málokdo a jeho tržní cenu vyjadřoval portál TransferMarkt cifrou 400 tisíc eur. O dvanáct měsíců později vystřelila hodnota slávistického stopera téměř na dvacetinásobek a blížila se dvěma stům milionů korun. Od té doby ale zase spadla a nyní se pohybuje kolem sta milionů korun. 9 obránců, které Slavia prodala za největší balík peněz. Připojí se k nim v létě Ogbu či Vlček? Předloni v srpnu přestoupil za necelých šest milionů eur do italského Turína, kde podepsal smlouvu do roku 2025. V premiérové sezoně v Serii A nastoupil jen do devíti utkání a pouze čtyřikrát byl v základní sestavě. V nedávno skončeném ročníku odehrál jenom 88 ligových minut v pěti zápasech Serie A jako střídající hráč. Protože chtěl hrát, a ne jen leštit lavičku, vrátil se na konci ledna do Edenu, kde by rád restartoval zaseknutou kariéru. Pomoci by mu v tom mohlo i případné úspěšné vystoupení na Euru v Německu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 16 7. – 8. Robin Hranáč (Viktoria Plzeň) – cca 123 milionů korun Od prosince 2022 vyskočila tržní cena obránce Robina Hranáče na dvacetinásobek. Podle portálu TransferMarkt nyní činí přibližně 123 milionů korun a pokud se mu vydaří Euro v Německu, může vyrůst ještě výš. Nepostradatelní. 5 fotbalistů Plzně, kteří odehráli v ligové sezoně 2023/24 nejvíc minut Čtyřiadvacetiletý zadák se vrátil loni v létě z hostování v Pardubicích zpět do Plzně a vybojoval si místo v základní sestavě. Na konci sezony měl ve statistikách 32 utkání a až na dvě výjimky byl pokaždé v základní sestavě, a většinou hrál od úvodního do závěrečného hvizdu. Přímo se podílel na pěti brankách – tři sám vstřelil a na dvě nahrál. Je jasné, že zažil životní sezonu, která ještě může gradovat na evropském šampionátu. Ve Viktorce má podepsanou smlouvu do roku 2027. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 16 7. – 8. Jan Kuchta (Sparta Praha) – cca 123 milionů korun Útočník Jan Kuchta patřil až do února roku 2020 Slavii, ale Liberec, kde byl na hostování, na něho uplatnil opci a on přestoupil na sever Čech. V barvách Slovanu nasázel šest branek a reakce Slavie na sebe nenechala dlouho čekat - o pár měsíců později byl zase hráčem Slavie, která ho koupila zpět. V Edenu se zařadil mezi nepostradatelné hráče týmu a v lednu 2022 přestoupil do Ruska. Trpišovského přestupy. 10 fotbalistů, které přivedl kouč Slavie z Liberce do Edenu Angažmá v Lokomotivu Moskva, kde měl podepsaný kontrakt do roku 2026, však přerušil a vrátil se do české nejvyšší soutěže. Nikoli do Slavie, odkud do Ruska odcházel za téměř 120 milionů korun, a s níž vybojoval v sezoně 2020/21 mistrovský titul a stal se nejlepším ligovým střelcem, ale do Sparty, kde byl nejprve na dvouleté hostování, které se loni v létě změnilo v přestup. Smlouvu na Letné podepsal do roku 2026 a zdá se, že to byl pro klub dobrý obchod. Sedmadvacetiletý borec byl jedním z pilířů týmu kouče Briana Priskeho. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 16 5. – 6. Tomáš Vlček (Slavia Praha) – cca 148 milionů korun Tomáš Vlček se nejlépe cítí na postu stopera, ale nedělá mu problém naskakovat ani na levém okraji obrany. Třiadvacetiletý odchovanec Slavie za sešívané odehrál v uplynulé sezoně Fortuna ligy 22 zápasů, premiérové starty v nejvyšší soutěži si však zapisoval do statistik už v předchozím ročníku v dresu Pardubic, kde byl na hostování. Na východě Čech si vedl velmi dobře. Mohou být v Edenu dlouho. 14 hráčů Slavie, kteří mají v klubu podepsanou smlouvu do roku 2027 či 2028 V jeho osobě má Slavia velmi perspektivního beka a v klubu to velmi dobře vědí. Aktuální kontrakt ho váže v Edenu do roku 2027. Jeho aktuální tržní hodnota se pohybuje kolem 150 milionů korun a je na vzestupu, stejně jako jeho výkony. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 16 5. – 6. Pavel Šulc (Viktoria Plzeň) – cca 148 milionů korun Pavel Šulc se stal kometou uplynulého ročníku nejvyšší české soutěže. Třiadvacetiletý borec v minulých letech putoval z hostování na hostování – zahrál si v Jihlavě, v Opavě, v Českých Budějovicích a v sezoně 2022/23 na sebe výrazně upozornil v Jablonci. Tohle je extratřída. 6 kanonýrů, kteří v české lize nastříleli aspoň 20 gólů za sezonu Trenér Koubek dal talentovanému mladíkovi po návratu ze severu Čech důvěru v prvním týmu Viktorie, a on se mu odvděčil 18 góly a šesti asistencemi v 31 zápasech. Osmkrát si odnesl ocenění pro nejlepšího hráče utkání. Jeho výkony nenechaly chladným ani stavitele národního týmu Ivana Haška, který jej nominoval do týmu, který odcestoval na mistrovství Evropy do Německa. Portál TransferMarkt oceňuje karlovarského rodáka na téměř 150 milionů korun. V Plzni má podepsanou smlouvu do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 13 / 16 4. Mojmír Chytil (Slavia Praha) – cca 160 milionů korun Mojmír Chytil na sebe v národním týmu výrazně upozornil předloni v listopadu, když nasázel tři góly v rozmezí deseti minut v přípravném utkání s Faerskými ostrovy. Češi vyhráli 5:0 a tehdy třiadvacetiletý útočník Olomouce se stal prvním hráčem v historii samostatné české reprezentace, který nastřílel tři branky ve svém premiérovém reprezentačním střetnutí. Nechybělo mnoho a mohl to být i nejrychlejší hattrick, ale tento rekord si nadále drží Jan Koller. Proklatě hořké vzpomínky. Připomeňte největší výkonnostní trapasy české fotbalové reprezentace Bylo zřejmé, že na Hané dlouho vycházející ofenzivní hvězdičku neudrží. Loni v létě kývli na nabídku Slavie a Chytil zamířil do Edenu, kde se upsal do roku 2027. Od té doby vyskočila jeho tržní cena na čtyřnásobek a nyní činí asi 160 milionů korun.V ligové sezoně 2023/24 odehrál 34 ligových utkání, v nichž dal 16 branek a přidal k nim čtyři asistence. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 14 / 16 3. Matěj Jurásek (Slavia Praha) – cca 197 milionů korun Útočník Matěj Jurásek debutoval v nejvyšší soutěži dospělých už v ročníku 2020/21. V dresu pražské Slavie dostal šanci ve dvou zápasech. Následně byl z Edenu vyexpedován na hostování do konce sezony do Karviné, kde navzdory nízkému věku sbíral cenné minuty mezi zkušenými hráči. Na jaře roku 2022 pak hostoval ve Vlašimi. Jurásek, nebo někdo jiný? 5 hráčů, kteří v reprezentaci mohou hrát levého obránce V ligové sezoně 2022/23 se objevil v 21 střetnutích a blýskl se šesti góly a pěti nahrávkami. V té nedávno uzavřené odehrál 25 zápasů, ve kterých dal pět branek a přidal k nim tři asistence. V Edenu dobře vědí, že v talentovaném mladíkovi mohou mít uložené peníze. Jeho tržní cena jde vytrvale nahoru. Od loňského léta se zvedla z jednoho milionu na osm milionů eur, tedy skoro na 200 milionů korun. Smlouvu ve Slavii má podepsanou do roku 2027. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 15 / 16 2. Ladislav Krejčí (Sparta Praha) – cca 246 milionů korun Ladislav Krejčí je univerzálem, který může hrát v obranné i záložní řadě, trenér Brian Priske ho však využíval jako defenzivního hráče. I díky jeho kreativitě a střelecké potenci Sparta v uplynulých dvou sezonách vybojovala mistrovský titul. Nyní pětadvacetiletý borec vyměnil v roce 2019 moravskou metropoli za Letnou. Člen všech mládežnických reprezentačních výběrů od 16 až do 21 let je považován za velký talent českého fotbalu. Ligový debut si odbyl už v říjnu roku 2016 právě proti Spartě, o necelé dva roky později zaznamenal první branku v nejvyšší soutěži, když se trefil do sítě Teplic. Vzhůru do La Ligy. 3 španělské kluby, které chtějí získat Ladislava Krejčího Ve Spartě od šikovného záložníka mnoho očekávali a dá se říct, že velké naděje naplňuje měrou vrchovatou. Na Letné odkroutil už pět sezon a ty poslední dvě se mu nesmírně povedly – byl tahounem mužstva za mistrovskými tituly. Naneštěstí pro Spartu je však poměrně náchylný ke zraněním. I v nedávno skončeném ročníku byl víc než měsíc mimo hru. Smlouvu na Letné má podepsanou do roku 2025 a jeho aktuální cena se pohybuje těsně pod 250 miliony korun. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 16 / 16 1. Martin Vitík (Sparta Praha) – cca 295 milionů korun Martin Vitík debutoval ve Spartě v podzimní části sezony 2020/21 ještě coby sedmnáctiletý dorostenec. Nezůstalo však jen u epizodního vystoupení, naopak, Vitík se zabydlel v základní sestavě letenského týmu. Aktuálně jednadvacetiletý zadák předváděl slušné výkony a ukazoval, že se v něm ukrývá velký fotbalový potenciál. 6 nejdražších obránců, kteří odešli z české ligy do zahraničí. Zařadí se mezi ně v létě Martin Vitík? Po příchodu trenéra Priskeho nejprve moc šancí nedostával, ale postupně přesvědčil o svých kvalitách. V mistrovském ročníku 2022/23 si připsal na konto 22 startů a jednu asistenci, v tom nedávno skončeném měl po 27 odehraných zápasech na kontě čtyři góly. Sparta by na něm mohla už po mistrovství Evropy slušně vydělat. Momentálně má podle portálu TransferMarkt hodnotu skoro 300 milionů korun. Foto: Profimedia.cz