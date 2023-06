V Plzni pro ně není místo. 6 zkušených hráčů, kteří po konci smlouvy odešli z Viktorky

Osmadvacetiletý záložník přišel do Plzně v roce 2017 ze Sparty. Ve Viktorce dostával hodně prostoru a patřil ke klíčovým postavám týmu. Nejlépe mu vyšla sezona 2019/20, kdy dal osm branek a přidal stejný počet asistencí. Na jaře hostoval v Bohemians 1905, kterým pomohl k postupu do Evropy. Klokani o něj měli zájem i nadále, Aleš Čermák ale odešel do Dunajské Stredy.

Poté, co už “přerostl” Olomouc, posílil v rozehraném ročníku 2020/21 Plzeň. Ve Viktorce ale na své výkony ze Sigmy nenavázal a nesedlo mu ani následné hostování v Baníku. Uplynulý ročník nastupoval za brněnskou Zbrojovku, s tou však zažil pád z ligy. V Plzni třicetiletý Šimon Falta skončil, co s ním bude dál?

Václav Pilař

Jeho první mise v Plzni byla parádní. Václav Pilař ve Viktorce zářil, zahrál si Ligu mistrů, dostal se do reprezentace a do německé Bundesligy. Po návratu byl zase v Plzni, pak hrál za Liberec, Olomouc a Jablonec. Před rokem přišel znovu do Viktorky, toto angažmá mu ale příliš nesedlo. Na západě Čech čtyřiatřicetiletý záložník nadobro skončil a vrátil se do Hradce Králové, kde svou ligovou kariéru před lety nastartoval.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia