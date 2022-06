V Plzni pro ně není místo. 5 hráčů Viktorky, se kterými už trenér Bílek nepočítá

V Plzni skončil Jan Sýkora, který se vrátil do Polska. Vstříc novému angažmá míří Jean-David Beauguel a na hostování jdou Pavel Šulc nebo Michal Hlavatý. Do kádru Plzně se však nevešlo ještě dalších pět hráčů, kteří s týmem ani nezačali přípravu. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Bývalý bek Sparty či Liberce přišel do Plzně v létě roku 2020 coby vyhlédnutá náhrada za Davida Limberského. Devětadvacetiletý levý obránce se ale ve Viktorce neprosadil, během roku a půl odehrál jen 14 zápasů a v zimě odešel na hostování do polské Termalicy.

Jednadvacetiletý obránce bojoval o místo v plzeňské sestavě několik let, nikdy ho ale nezískal. Ligové zkušenosti sbíral během hostování v Teplicích a Mladé Boleslavi, za které odehrál celkem 18 duelů. Loňský ročník hrál za Žižkov a v Plzni nezůstane ani tentokrát. Do kádru trenéra Bílka se nevešel.

V Plzni věřili, že by se jednou mohl stát útočníkem číslo jedna, to se ale čtyřiadvacetiletému Lukáši Matějkovi nikdy nepovedlo. Za Viktorku odehrál osm zápasů v sezoně 2020/21, kdy dal i jeden gól. Působil taky v Českých Budějovicích a v loňské sezoně nastupoval za Pardubice. Ve dvaceti duelech se trefil dvakrát, v Plzni s ním ale nepočítají.

Joel Kayamba

Třicetiletý křídelník z Demokratické republiky Kongo přišel do Plzně v sezoně 2018/19 z Opavy. Za Viktorku toho odehrál dost, na západě Čech od něj ale čekali ještě o něco víc. Na podzim začal přicházet o svou pozici, a tak odešel na hostování do tureckého Samsunsporu, za který si na jaře připsal deset startů. Kde bude pokračovat, to neví, v Plzni to ale nebude.

Foto: Profimedia.cz