V Plzni pro ně nebylo místo. 7 hráčů, kteří v zimě opustili Viktorku. Jak se jim nyní vede?

Plzeň stále ještě hraje v Evropské lize, a tak potřebuje hodně široký kádr. Přesto Viktorka v zimě soupisku poněkud zredukovala. Jména sedmi hráčů, kteří tým kouče Miroslava Koubka před několika týdny opustili, najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 8 Jan Sýkora (Sigma Olomouc) Psal se začátek roku 2017, když Slavia dotáhla ke zdárnému konci přestup Jana Sýkory, za něhož poslala do Liberce okolo třiceti milionů korun. V Edenu si od šikovného univerzála hodně slibovali, jenže on svými výkony vysokou investici nikdy nesplatil. Během tří sezon, v nichž nosil sešívaný dres, dal jen pět branek, načež zamířil na hostování zpátky pod Ještěd. V sezoně 2019/20 působil v Jablonci a tento ročník mu vyšel na jedničku. Dal osm branek, přidal šest asistencí, ovšem místo ve Slavii už nezískal. 17 hráčů Plzně, kteří dali gól v Lize mistrů. Blýskli se proti Realu Madrid i Barceloně V létě roku 2020 odešel za 700 tisíc eur do Poznaně. Vydržel tam rok, vyhrál polský titul a vrátil se zpět do vlasti, konkrétně do Plzně - nejdříve na roční hostování, které se v roce 2022 změnilo v přestup. Díky tomuto transferu vyhrál domácí soutěž a zahrál si v Lize mistrů. Odehrál úvodní dva zápasy proti Barceloně a Interu a hned v tom prvním na stadionu Nou Camp dal gól. Na začátku loňského dubna si v ligovém střetnutí v Karviné poranil koleno, musel na operaci a od té doby byl až do konce roku marodce. Po uzdravení už plzeňský dres neoblékl. Na začátku ledna odešel jako volný hráč do Olomouce. Na Hané podepsal smlouvu do konce této sezony s opcí na další dva roky. Na jaře se objevil v pěti ligových zápasech, pokaždé šel na hřiště z lavičky jako náhradník. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 8 Erik Jirka (Piast Gliwwice) Slovenský forvard Erik Jirka strávil na západě Čech dvě a půl sezony. Trnavský odchovanec je v 27 letech už ostříleným světoběžníkem. Hrál v Srbsku, ve Španělsku, odkud v létě roku 2022 přišel z Ovieda zadarmo jako volný hráč do Plzně, a nyní se po necelých pěti letech vrátil do Polska. Chance ligu v zimě opustilo 17 gólů. Toto je 11 podzimních střelců, kteří zamířili do ciziny V dresu Viktorie odehrál 61 ligových utkání, ve kterých dal deset branek a zaznamenal sedm asistencí. V aktuální sezoně se v Chance zapsal mezi střelce třikrát ve dvanácti zápasech. Na západě Čech měl podepsanou smlouvu do konce června, dohodl se ale na odchodu do Gliwic, kde se upsal do roku 2026. V Ekstraklase už stačil odehrát pět střetnutí a připsal si na konto jednu asistenci. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 8 Jhon Mosquera (Dukla Praha) Nyní čtyřiatřicetiletý Jhon Mosquera přišel do Plzně v roce 2021 po povedené sezoně v dresu Liberce. Ještě předtím hrával v pražské Bohemce. Šikovný kolumbijský forvard či záložník přispěl v ročníku 2021/22 k zisku mistrovského titulu sedmi brankami a šesti asistencemi a podobně dobře se mu povedla i následující sezona. V té současné už ale naskakoval na hřiště pouze jako střídající hráč. Trenér Rada vsadil na zkušenost. 3 ostřílené posily, které v zimě přišly na Julisku Na konci ledna se rozhodl dát Štruncovým sadům vale a vydal se opět do Prahy, kde se upsal do konce sezony Dukle. V jejím dresu zvládl na jaře odehrát čtyři střetnutí, z toho dvakrát v základní sestavě. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 8 Tom Slončík (Hradec Králové – hostování) Jako kometa se zjevil v jarní části prvoligové soutěže v předminulém ročníku tehdy osmnáctiletý Tom Slončík. Jeho otec Petr je bratrancem bývalého reprezentanta Radka Slončíka, a hrával na přelomu tisíciletí ve zlínském dresu. Syn debutoval v nejvyšší soutěži také ve žlutomodrých barvách. Ligovou premiéru si odbyl v domácím střetnutí se Spartou (2:3), do konce sezony pak nastřádal celkem 15 startů, z toho jedenáct v základní sestavě. Na konto si připsal dvě branky a stejný počet asistencí. Šestkrát si odnesl ocenění pro nejlepšího hráče zápasu. Silná generace. 17 hráčů z reprezentace do 21 let, kteří by jednou mohli táhnout seniorský nároďák I v minulé sezoně měl talentovaný mladík důvěru trenérů. Odehrál 31 ligových utkání a osmkrát získal ocenění pro nejlepšího hráče zápasu. Nastřílel pět branek. Ve Zlíně měl smlouvu do roku 2025, ale bylo jasné, že klub, který sestoupil do druhé ligy, jej neudrží. V létě zamířil do Plzně, jíž se upsal do roku 2028. V podzimní části sezony se objevil v devíti zápasech a dal dvě branky, kvůli hernímu vytížení však v Plzni rozhodli, že pro něj bude lepší hostování v klubu, kde dostane více času na hřišti, a pustili je do konce ročníku do Hradce Králové. V dresu votroků zatím odehrál pět utkání, všechny v základní sestavě, a dal jeden gól. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 8 Karel Spáčil (Hradec Králové – hostování) Levonohý stoper Karel Spáčil zářil v podzimní části ligové sezony v dresu Hradce Králové a kvalitními výkony zaujal přední ligové kluby. I když to vypadalo, že má našlápnuto do Slavie, nakonec jej ulovili Plzeňští. Uzavřený účet. 3 posily, které v lednovém přestupním termínu získala plzeňská Viktoria Spáčil hraje v nejvyšší soutěži teprve od minulé zimy, během níž ho votroci získali z druholigového Prostějova za osm milionů korun. Během necelého roku jeho tržní cena vyskočila na 50 milionů. Na západě Čech věří, že to jsou dobře investované peníze. Aby jednadvacetiletý talent mohl dál výkonnostně růst, stráví ještě jarní část sezony v Hradci Králové a do Plzně se přestěhuje až v létě. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 8 Ricardinho (Maccabi Haifa – hostování) Třiadvacetiletý brazilský talent Ricardinho (celým jménem Ricardo Viana Filho) už toho má za sebou poměrně dost. Z mateřského Gremia odešel v roce 2021 na hostování do portugalského Marítima, kde strávil necelý rok a vrátil se do vlasti. Na další zahraniční štaci se vydal v lednu 2023, kdy zamířil do bulharského klubu Levski Sofia, odkud loni v létě přestoupil za 30 milionů korun do Plzně. Na cestě vzhůru. 6 fotbalistů z české ligy, jejichž tržní cena podle portálu TransferMarkt vyskočila nejvíc nahoru Šikovný útočník stihl v aktuální sezoně naskočit do tří ligových utkání. Ve Štruncových sadech má podepsanou smlouvu do roku 2027, ale jarní část sezony odehraje v Izraeli, kde nastupuje v dresu Maccabi Haifa. V novém působišti zatím odehrál pět ligových utkání a vstřelil jednu branku. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 8 Florian Wiegele (Grazer AK – hostování) V létě získala Plzeň z druholigového rakouského Leobenu více než dva metry vysokého gólmana Floriana Wiegeleho, který se na západě Čech upsal do roku 2027. Třiadvacetiletý borec se zkušenostmi z mládežnických reprezentačních výběrů, se však na podzim startu v prvním týmu Viktorie nedočkal. Odchytal čtyři utkání za B celek v České fotbalové lize, v nichž třikrát udržel čisté konto. Internacionální tým z Plzně. Jaká je aktuální tržní cena 10 cizinců, kteří jsou na soupisce Viktorie? Aby byl vytíženější, vyexpedovali jej na začátku ledna zpět do jeho vlasti, kde okamžitě začal pravidelně chytat v dresu Grazeru v první Bundeslize. Na kontě má zatím čtyři utkání, z toho jedno bez inkasované branky. Foto: Profimedia.cz