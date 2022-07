V Plzni ho nechtěli, ve Slavii se rozzářil. Připomeňte si, ve kterých klubech už působil Lukáš Provod

Lukáš Provod má teprve 25 roků, ale už zažil během kariéry prudké vzlety i tvrdé pády. Ještě před pár lety ho téměř nikdo neznal, pak se naplno rozzářil jeho talent, ovšem vážné zranění kolena ho poslalo na dlouhou dobu mimo hru. Nyní ho čeká ligový restart a snad i návrat do reprezentace. Kterými domácími kluby dosud prošel? Na to odpovídají následující kapitoly.

Viktoria Plzeň Plzni se už několikrát „povedlo“ zbavit se hráče, ve kterém byl ukrytý velký potenciál. To se stalo také v případě Lukáše Provoda, který ve Viktorce došel až do juniorky. Jenže do prvního plzeňského týmu se nedostal, a tak odešel na hostování jinam. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Baník Sokolov V roce 2016 Plzeň poslala Lukáše Provoda na hostování do druholigového Sokolova, za který hrál dva roky. Do statistik si připsal tři góly. A pak se posunul zase o kus dál. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Dynamo České Budějovice Před sezonou 2018/19 se Lukáš Provod vrátil do Plzně, šanci ale nedostal, a tak v polovině rozehraného ročníku odešel do Českých Budějovic. Dynamu pomohl k postupu do Fortuna ligy, kterou si v jihočeském klubu taky zahrál. Odehrál ale jen sedm zápasů, ve kterých dal dva góly a přidal dvě nahrávky. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia