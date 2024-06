V Plzni ho nechtěli, ve Slavii se rozzářil a dostal se na Euro. Připomeňte si, ve kterých klubech působil Lukáš Provod

Ještě v létě roku 2019, kdy byl na hostování z Plzně v Českých Budějovicích, byla podle portálu TransferMarkt hodnota Lukáše Provoda asi 600 tisíc eur. Ve Viktorce zřejmě dostatečně dobře nevyhodnotili jeho talent a potenciál, a v lednu roku 2020 ho pustili do Edenu.



Lukáš Provod má nyní 27 roků a je v nejlepším fotbalovém věku, ale během kariéry už zažil prudké vzlety i tvrdé pády. Ještě před pár lety ho téměř nikdo neznal, pak se naplno rozzářil jeho talent, ovšem vážné zranění kolena ho poslalo na dlouhou dobu mimo hru. Po uzdravení a restartu se vrátil i do reprezentace. Kterými domácími kluby dosud prošel? Na to odpovídají následující kapitoly.

Viktoria Plzeň Plzni se už několikrát „povedlo" zbavit se hráče, ve kterém byl ukrytý velký potenciál. To se stalo také v případě Lukáše Provoda, který ve Viktorce došel až do juniorky. Jenže do prvního plzeňského týmu se nedostal, a tak odešel na hostování jinam.

Baník Sokolov V roce 2016 Plzeň poslala Lukáše Provoda na hostování do druholigového Sokolova, za který hrál dva roky. Do statistik si připsal tři góly. A pak se posunul zase o kus dál.

Dynamo České Budějovice Před sezonou 2018/19 se Lukáš Provod vrátil do Plzně, šanci ale nedostal, a tak v polovině rozehraného ročníku odešel do Českých Budějovic. Dynamu pomohl k postupu do Fortuna ligy, kterou si v jihočeském klubu taky zahrál. Odehrál ale jen sedm zápasů, ve kterých dal dva góly a přidal dvě nahrávky.

Slavia Praha Na podzim roku 2019 přivedla Slavia Lukáš Provoda do Edenu jako hostujícího hráče (patřil stále Plzni). V zimě se hostování změnilo v přestup. Do konce ročníku 2019/20 za sešívané odehrál dvacet zápasů a dal v nich dvě branky. Okusil taky Ligu mistrů a na konci sezony slavil titul. Vybojoval si místo v základní sestavě, dostal se do reprezentace a pak slibně nastartovaný rozlet zbrzdilo vážné zranění kolena. Na hřiště se vrátil po dlouhé pauze na konci března 2022. V ročníku 2022/23 odehrál 22 utkání a dal dva góly, v tom nedávno uzavřeném měl po 30 zápasech na kontě tři branky a sedm asistencí a vysloužil si nominaci na evropský šampionát do Německa.