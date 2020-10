V Plzni ho nechtěli, teď září v reprezentaci. Kde všude už působil Lukáš Provod?

Třiadvacetiletý Lukáš Provod patřil v reprezentačním duelu v Izraeli k nejlepším hráčům na hřišti. Byl to přitom teprve jeho třetí start v národním týmu, kde si buduje hodně silnou pozici. Přitom ještě před pár měsíci jej nikdo neznal. Kde se vůbec vzal? A kterými domácími týmy prošel? Podívejte se.

Viktoria Plzeň

Plzni se už několikrát „povedlo“ zbavit se hráče, ve kterém byl ukrytý velký potenciál. To se stalo také v případě Provoda, který ve Viktorce došel až do juniorky. Jenže do prvního plzeňského týmu se nedostal, a tak odešel na hostování jinam.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia