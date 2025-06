V plné rychlosti do brankové konstrukce. Proč je uprostřed hřiště?

Branková konstrukce je na hřištích pro americký fotbal ve Spojených státech umístěna až v zadní části koncové zóny, tedy v autu. Na kanadských hřištích ji však najdete uprostřed plochy na začátku koncové zóny, čili v místě, kde hráči pobíhají v plné rychlosti. Že to není zrovna nejlepší nápad, o tom se už asi přesvědčil nejeden plejer.

Jak to může dopadnout, ukazuje video, v němž hraje hlavní roli hráč vysokoškolských týmu University of Regina Mitch Thompson, který si nabíhal na dlouhou přihrávku spoluhráče, zachytil míč a... to bylo všechno, co stihl. O zlomek vteřiny později se v plné rychlosti rozsekal o konstrukci branky. Díky polstrování sice skončil jen otřesený, ale je asi otázkou času, než někdo dopadne podstatně hůře.