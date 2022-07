V obraně ptáci, v útoku šelmy. I tak může vypadat fotbalová reprezentace

Zapátral jsem v archivech a vyhledal jména československých a českých reprezentantů, kteří odehráli aspoň jedno utkání za národní tým. Zaměřil jsem se na ty, kteří nesou příjmení nějakého zvířete.

O Češích se prý tvrdí, že jsou to holubičí povahy. Jenže postavte Hrdličku do obrany a řekněte mu, ať to pořádně brousí. Pakliže platí rčení z úvodu tohoto textu, pak by to samozřejmě byla naprostá blbost.

A naopak. Stavět do útoku (bázlivého) Zajíčka asi taky není úplně ideální. A jak tedy tento zásadní „vědecký“ výzkum nakonec dopadl?

V historii českého a československého fotbalu jsem vypátral 33 hráčů „ze zvířecí říše.“ Bral jsem to pěkně striktně a vynechával jsem „zkomoleniny“ nebo oblastní výrazy jako Brabec, Laštůvka, Srníček, Baranek nebo Poštulka. Třeba těchto pět by se do výběru dostalo jen v případě, že by se jmenovali pěkně spisovně - Vrabec, Vlaštovka, Beránek, Srnec (nebo Srneček) a Poštolka. Naopak zdrobněliny jako hrdlička nebo koloušek mají v seznamu své místo.

A co z toho nakonec vyšlo?

- že v historii české a československé reprezentace létalo po hřišti nejvíc ptáků – skoro polovina „zvířecích“ fotbalistů měla ptačí jména

- že v dějinách národním týmu nebyl jediný brankář se zvířecím příjmením

- že reprezentace měla poměrně slušné zastoupení predátorů – tři Vlčky, dva Vlky a Kunu, přičemž tito „dravci“ nastupovali většinou v útoku

- že se objevili i dva zástupci z říše hmyzu – Křižák a Sršeň

- že dva hráči měli naprosto totožné jméno – Josef Jelínek

- že ideální historická jedenáctka by mohla vypadat třeba takto:

(ptačí) obrana: Aleš Bažant, Rudolf Kos, František Straka

(interdruhová) záloha: Jan Kalous, Ladislav Kuna, Martin Čížek, Václav Koloušek

útok (predátorů): František Vlk, Jaroslav Vlček, Stanislav Vlček

A tady je kompletní výčet reprezentantů se „zvířecími“ jmény, které se mi podařilo najít. U některých tápu, na jakých postech hráli, proto je zařazuji do kategorie „ostatní“:

Obránci:

Aleš Bažant

Stanislav Kocourek

Rudolf Kos

Luboš Kozel

František Straka

Lubomír Vlk

Petr Vlček

Záložníci:

Martin Čížek

Vladislav Jelínek

Jan Kalous

Václav Koloušek

Ladislav Kuna

Jan Sýkora

Útočníci:

Václav Daněk

Rudolf Drozd

Bohumil Jelínek

Josef Jelínek II

Jiří Křižák

Jaroslav Moták

Josef Pelikán

Miroslav Slepička

Václav Sršeň

František Vlk

Jaroslav Vlček

Stanislav Vlček

Matěj Vydra

Oldřich Zajíček

Ostatní:

Jaroslav Čížek

Ivan Hrdlička

Josef Jelínek I

František Stehlík

Václav Vrána

Petr Vrabec

Foto: Profimedia.cz