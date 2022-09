V Kataru budou chybět. Jedenáctka ze špičkových hráčů, kteří mistrovství světa uvidí jen v televizi

Do startu mistrovství světa v Kataru zbývají necelé dva měsíce. Mnohé fotbalové celebrity to však nemusí vzrušovat, protože na turnaji budou chybět, protože se na něj se svými reprezentačními týmy nedokázaly kvalifikovat. Z takových borců by se dala poskládat hvězdná jedenáctka. Jak by mohla vypadat, na to odpovídají následující kapitoly.

Brankář: Gianluigi Donnarumma (Itálie) – Paris Saint-Germain Itálie byla vždycky rodištěm velkých brankářských talentů. V současnosti je jedním z těch největších je Gianluigi Donnarumma, který už od sezony 2015/16 pravidelně hájil branku AC Milán. Do prvního týmu si ho vytáhl trenér Siniša Mihajlovič a 30. července 2015 si odbyl debut v utkání proti Realu Madrid na turnaji v Číně. O čtvrt roku později nastoupil poprvé do zápasu italské Serie A proti Sassuole a vychytal vítězství 2:1. Tehdy mu bylo 16 let a osm měsíců, což z něho udělalo nejmladšího brankáře v historii soutěže. Králové mezi tyčemi. Toto je momentálně 10 nejlepších gólmanů v evropských soutěžích Donnarumma těží z vynikajících fyzických dispozic. Bez čtyř centimetrů měří dva metry, mezi tyčemi je však nesmírně obratným atletem, který pokryje prakticky celou branku. Už coby teenager působil neuvěřitelně vyzrálým a sebejistým vystupováním. O jeho talentu hovoří i fakt, že ve 23 letech si už devětačtyřicetkrát zachytal v seniorské reprezentaci. Ve věku 17 let a šest měsíců se stal vůbec nejmladším gólmanem, který dostal pozvánku do národního týmu od roku 1911. Vše nasvědčuje tomu, že Squadra Azzura bude z výkonů nadaného borce v příštích letech hodně těžit, ale na šampionátu v Kataru to ještě nebude, protože tam se Italové překvapivě nekvalifikovali. Foto: Profimedia.cz

Pravý obránce: Alessandro Florenzi (Itálie) – AC Milán Dlouhých jedenáct let byl Alessandro Florenzi oporou a pilířem zadních řad AS Řím. Letos v létě však v 31 letech změnil povětří a upsal se do roku 2025 konkurentům z AC Milán, kde byl v minulé sezoně na hostování a podílel se na zisku mistrovského titulu. Subtilní, ale houževnatý a takticky vyspělý zadák odehrál od roku 2012 devětačtyřicet utkání v dresu italské reprezentace a loni se stal se Squadrou Azzurou mistrem Evropy. Foto: Profimedia.cz

Stoper: Milan Škriniar (Slovensko) – Inter Milán Nejdražším slovenským fotbalistou je už nějaký čas stoper Milan Škriniar. Okolo opory Interu Milán, která dříve hrávala s Patrikem Schickem v Sampdorii Janov, bylo v létě hodně živo. Psalo se o zájmu Realu Madrid či Manchesteru City, ve hře o jeho služby byl také Manchester United. Jeho cena? Zhruba 1,6 miliardy korun. Foto: Profimedia.cz

Levý obránce: David Alaba (Rakousko) – Real Madrid Rakouský reprezentant David Alaba je ve třiceti letech jednou z nejzářivějších hvězd světového fotbalu. Levý obránce či stoper, který může bez problémů hrát i jako záložník, patří k nejkreativnějším zadákům, kteří momentálně pobíhají po evropských trávnících. Kolik berou hvězdy Realu Madrid? Toto je 6 nejlépe placených hráčů Bílého baletu v aktuální sezoně Rodák z Vídně se učil hrát fotbal v místní Austrii, ale v šestnácti letech zamířil na západ a od té doby byl až do loňského léta v Bayernu. Od roku 2009 zvládl v barvách bavorského velkoklubu odehrát 431 utkání ve všech soutěžích a nastřílel v nich 33 branek. V mnichovském klubu velmi stáli o to, aby zůstal, ale odmítli mu navýšit plat podle jeho představ. Real Madrid ale jeho požadavky splnil a on teď vydělává přibližně 450 tisíc eur týdně. Foto: Profimedia.cz

Záložník: Jorginho (Itálie) – Chelsea Vítěz Ligy mistrů, Evropské ligy, Superpoháru UEFA, mistrovství světa klubů, šampion z loňského mistrovství Evropy a UEFA hráč sezony 2020/21 bude na světovém šampionátu v Kataru chybět. Záložník Jorginho je se sice narodil v Brazílii, ale reprezentuje Itálii, která na prosincovém turnaji neobjeví, takže fanoušci budou o jeho fotbalové umění ochuzeni. Třicetiletý borec je od roku 2018 neodmyslitelnou součástí Chelsea. V národním celku odehrál 46 utkání a nastřílel pět branek. Foto: Profimedia.cz

Záložník: Marco Verratti (Itálie) – Paris Saint-Germain Marco Verratti je už řadu let považován za jeden z největších talentů italského fotbalu. Jen 165 centimetrů vysoký záložník francouzského velkoklubu Paris Saint-Germain je rozeným šéfem týmu, dirigentem, který jasně a srozumitelně umí řídit hru mužstva. To platí i pro reprezentační celek Itálie, za který dosud odehrál 49 utkání a vstřelil tři góly. Pro českého fanouška je asi příjemné číst, že se na jeho výkonnostním růstu významně podílel český trenér Zdeněk Zeman, který mu dal velký prostor a důvěru na začátku jeho kariéry v Pescaře. Foto: Profimedia.cz

Záložník: Martin Odegaard (Norsko) – Arsenal Zázračné dítě norského fotbalu – tak se psalo o Martinu Odegaardovi, když v 17 letech podepsal smlouvu s Realem Madrid. Na San Bernabeu ale nikdy nedostal pořádnou šanci ukázat, co v něm vězí. Putoval z jednoho hostování na druhé, až loni v zimě zakotvil v Arsenalu. Kanonýři o jeho služby hodně stáli a v létě se zrodil přestup za necelých 40 milionů eur. Na Emirates Stadium podepsal čtyřletou smlouvu s opcí na další sezonu. Tento obchod se londýnskému klubu vyplácí. Třiadvacetiletý záložník patří k pilířům Arsenalu a největším osobnostem anglické Premier League. Foto: Profimedia.cz

Ofenzivní záložník: Riyad Mahrez (Alžírsko) – Manchester City Alžírský reprezentant Riyad Mahrez byl několik let jedním z nejžádanějších hráčů na přestupovém trhu. Kolem bývalého záložníka Leicesteru kroužili jako supi skauti věhlasných klubů, až ho nakonec v létě roku 2018 ulovil Manchester City. Rozhodně by si zasloužil více času na hřišti, ale v konkurenci, která v kádru Citizens je, to nemá snadné. Jednatřicetiletý borec mohl předvést své nepopiratelné fotbalové umění na šampionátu v Kataru, ale Alžírsko neprošlo na turnaj, když bylo ve třetím kole africké kvalifikace vyřazeno Kamerunem. Foto: Profimedia.cz

Pravé křídlo: Mohamed Salah (Egypt) – Liverpool Dvakrát v řadě (2017 a 2018) a pak ještě v roce 2021 získal egyptský útočník Mohamed Salah cenu pro nejlepšího afrického fotbalistu roku a možná to nebylo naposled, co tuto stále prestižnější individuální trofej získal. Žádnému hráči v historii nejvyšší anglické soutěže se nepodařilo vystřílet si titul nejlepšího kanonýra tak rychle po příchodu do ligy, jako to zvládl egyptský reprezentant v dresu Liverpoolu v sezoně 2017/18. V roce 2019 přivedl Reds k triumfu v Lize mistrů, o rok později po třiceti letech k vítězství v Premier League. Legendy, vůdci a pracanti. 16 nejlepších hráčů, kteří oblékali dres Liverpoolu v 21. století Třicetiletý útočník zaznamenal během své premiérové sezony na ostrovech v dresu Liverpoolu 32 branek, čímž překonal rekord mezi hráči do 26 let, který do té doby drželi Alan Shearer, Cristiano Ronaldo a Luis Suárez s 31 trefami. I proto na Anfield Road neváhali a své superhvězdě už několikrát prodloužili a náležitě vylepšili kontrakt. Foto: Profimedia.cz

Střední útočník: Erling Haaland (Norsko) – Manchester City I když asi nikdo nepochyboval o tom, že Manchester City získal v létě v podobě Erlinga Haalanda fenomenálního fotbalistu, přece jen mohla nejednomu fanouškovi hlodat v mozku myšlenka, zda zvládne bez problémů přechod z německé do anglické ligy. Nyní si už ale můžeme být jisti tím, že norský supertalent nepůjde ve stopách Andreje Ševčenka či Radamela Falcaa, protože jeho start v ostrovní soutěži byl doslova raketový. Absolutní elita. 5 nejlepších hráčů v aktuální sezoně Premier League podle hodnocení portálu WhoScored V pouhých sedmi zápasech dokázal Haaland nastřílet 11 branek a zaznamenat dva hattricky. To je jeden z nejlepších vstupů do soutěže v její historii. Vypadá to, že obránce v ostrovní soutěži čeká pár pořádně perných sezon a zadáci, kteří za pár týdnů na mistrovství světa, budou mít kvůli absenci norského mladíka o dost lehčí spaní. Foto: Profimedia.cz