V kádru belgické legendy. 9 českých fotbalistů, kteří hráli za slavný Anderlecht Brusel

V kabině Anderlechtu Brusel působilo dosud devět českých fotbalistů. Někteří se v klubu jen mihli, jiní v něm zanechali docela slušnou stopu. Jejich jména a příběhy najdete v následujících kapitolách.

Lukáš Zelenka (1998 – 1999) Když mu bylo 17 let, odešel ze Sparty do Anderlechtu. Jenže talentovaný záložník Lukáš Zelenka se v elitním belgickém klubu vůbec neprosadil a po roce zamířil do Westerlo, kde získal domácí pohár a následně se za 26 milionů korun vrátil na Letnou. Přes Manisaspor se do Westerlo vydal ještě jednou, potom působil ve Slovácku, hrál v Maďarsku a kariéru ukončil v Prostějově. Foto: Profimedia.cz

Jan Koller (1999 – 2001) Na koho v klubu dodnes s oblibou vzpomínají, to je Jan Koller. Nejlepší střelec v historii české reprezentace přišel do klubu v roce 1999 z Lokerenu a během dvou let získal dva tituly a dva Superpoháry. V roce 2000 se stal nejlepším střelcem ligy, v 90 zápasech za Anderlecht nastřílel celkově 52 branek a poté přestoupil za 10,5 milionu eur do Dortmundu. Foto: Profimedia.cz

Daniel Zítka (2002 – 2010) Havířovský rodák Daniel Zítka odešel v roce 1998 vstříc prvnímu zahraničnímu angažmá. Dva roky chytal v Prešově, pak ho koupil Lokeren a v roce 2002 přišel přestup do Anderlechtu. V nejslavnějším belgickém klubu strávil dlouhých osm let, získal čtyři tituly, jednou se stal nejlepším gólmanem ligy, zachytal si Ligu mistrů, dostal se do reprezentace a odjel na Euro 2008. Po návratu domů zakotvil na Letné a po dvou letech ve Spartě ukončil kariéru. Foto: Profimedia.cz

Martin Kolář (2002 – 2005) Bývalý mládežnický reprezentant má poměrně bohatý fotbalový životopis. Působil na Kypru, byl ve Švédsku, ve Francii, hrál v anglickém Stoke City a taky v Belgii. Krátce působil ve Westerlo a v letech 2002 až 2005 patřil Anderlechtu, kam zamířil z Bohemians. V týmu belgického velkoklubu odehrál český obránce 55 zápasů, získal s ním titul a dokonce si zahrál v Lize mistrů. Foto: LEGNER JAROSLAV / CNC / Profimedia

Jan Polák (2007 – 2011) Jedním z českých fotbalistů, který v Anderlechtu strávil podstatnou část kariéry, je Jan Polák. Do Belgie zamířil v roce 2007 z Norimberku. Získal ligový titul, pohár i Superpohár a s klubem se několikrát pokoušel i o postup do Ligy mistrů. Za Anderlecht odehrál celkově 113 zápasů a po čtyřech letech odešel do Wolfsburgu. Foto: Profimedia.cz

Stanislav Vlček (2008 – 2009) V roce 2004 přišel z Dynama Moskva do Slavie, kde se z něj postupně stala jedna z ústředních postav týmu. V polovině sezony 2007/08, po které odjel na Euro, přestoupil do Anderlechtu, v jehož barvách strávil rok a půl. V belgické lize odehrál 27 zápasů, ve kterých dal deset branek a přidal sedm asistencí, poté mu však vypršela smlouva a Stanislav Vlček se vrátil do Slavie. Foto: Profimedia.cz

Ondřej Mazuch (2009 – 2012) Chtěl ho Juventus, Inter Milán nebo Arsenal, Ondřej Mazuch ale v polovině sezony 2006/07 upřednostnil Leverkusen. Ale německý klub nedodržel podmínky obchodu, a tak mladý obránce zamířil z Brna do Fiorentiny. Tučný účet za posily. 3 hráči, kteří Spartu stáli více než 150 milionů korun Jenže v Itálii se neprosadil a po dvou letech odešel na hostování do Anderlechtu, které se později změnilo v přestup. Za belgický klub odehrál 89 zápasů, dal pět branek, získal titul a po dvou letech přestoupil do ukrajinského Dněpru. Posléze byl hráčem Sparty, pak patřil anglickému Hullu. Foto: Profimedia.cz

Lukáš Mareček (2010 – 2013) Defenzivní záložník Lukáš Mareček přestoupil do Anderlechtu v roce 2010 z Brna. S belgickým klubem si zahrál v kvalifikaci o postup do Ligy mistrů, během tří let však v jeho dresu zvládl jen 42 zápasů a následně odešel na hostování do nizozemského Heerenveenu, který však neuplatnil opci a tak se stěhoval do Sparty. Letnou v průběhu sezony 2017/18 opustil a vrátil se do Belgie – tentokrát do Lokerenu. Foto: Profimedia.cz