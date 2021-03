V Evropě už je moc nechtějí. 4 hráči současné Plzně, na kterých Viktorka může vydělat

Dvaadvacetiletý záložník, který svou ligovou kariéru nastartoval ve Slavii, by to jednou mohl dotáhnout daleko. Pavel Bucha letos patří ke klíčovým hráčům Viktorky a na kontě má už šest branek, ke kterým přidal pět asistencí. Podle portálu transfermarkt.de stojí 2,5 milionů eur a zahraniční média nedávno psala dokonce o tom, že by se hodil Manchesteru City.

Jakub Brabec

Je mu 28 let, takže se nedá čekat, že by za něj zahraniční kluby vysolily nějak převratnou částku. Na druhou stranu, Jakub Brabec má nakročeno k tomu, aby odjel na EURO a klidně se může dostat i do základní sestavy českého týmu. Pokud by mu šampionát vyšel, může se ještě jednou pokusit o zahraniční angažmá. Ve Viktorce má smlouvu do příštího léta.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia