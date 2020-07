V Edenu pro ně není místo. 5 hráčů Slavie, kteří mohou odejít na hostování do Liberce

Spekuluje se o tom, že do Slavie přijde z Liberce Ondřej Karafiát, Tomáš Malinský nebo Jan Kuchta. Ovšem Slovan nechce jen oslabovat a taky má spadeno na některé hráče z Edenu. Jména pěti fotbalistů, kteří by mohli odejít ze Slavie na sever Čech, najdete v následujících kapitolách.

Júsuf Hilál Bahrajnský útočník má za sebou první rok v sešívaném dresu, ten se mu ale nepovedl podle představ. Bývalý forvard Bohemians 1905 odehrál v lize za Slavii 17 branek, dal v nich ale jen dva góly. Spekuluje se o tom, že zamíří hostovat do Liberce. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Jakub Hromada Slovenský záložník už moc dobře ví, jaké to v Liberci je. Pod Ještědem letos hostoval a za Slovan odehrál 13 zápasů. Na severu Čech s ním byli spokojeni, čtyřiadvacetiletý Jakub Hromada by se ale měl porvat o další šanci ve Slavii. Nebo zamíří znovu do Liberce? Foto: Profimedia.cz

Josef Hušbauer Ještě nedávno klíčový záložník Slavie v zimě odešel hostovat do německých Drážďan, kterým měl pomoct se záchranou ve druhé Bundeslize. To ale nedokázal, a tak se vrátil do Slavie. Jenže v Edenu třicetiletý záložník zřejmě pokračovat nebude a sešívaní ho pošlou na hostování jinam. Spekuluje se přitom o Liberci, kde by poté mohl pokračovat. Foto: Michal Beranek / CNC / Profimedia

Jan Matoušek Je otázkou, s jakými útočníky půjde Slavia do nové sezony. Jan Matoušek se ale na seznam trenéra Trpišovského možná zase nevejde a zamíří na další hostování. Zatímco nyní působil v Jablonci, za který vstřelil šest branek, v dalším ročníku by mohl hrát za Liberec. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia