V Dynamu nikdo nevydrží. 5 trenérů, kteří za vlády majitele Dědka skončili v Pardubicích

V době, kdy Dědek do Pardubic přišel, stál na lavičce týmu Milan Razým, jenž měl po boku Milana Mikesku a Petra Čáslavu. U kormidla ale dlouho nezůstal, Dynamo získalo z deseti zápasů jen šest bodů a v tabulce bylo předposlední. Po prohraném derby s Hradcem Králové u týmu v listopadu skončil.

Místo Razýma nastoupil do akce Richard Král. Jeho asistentem se stal David Havíř, součástí realizačního týmu byl i Petr Sýkora a týmovým manažerem Tomáš Rolinek. „Mám velkou radost, že se podařilo složit trenérský tým utvořený z pardubických legend a srdcařů, kteří udělají všechno pro úspěch,“ říkal Dědek. Pardubice se zvedly a dostaly se až do čtvrtfinále play-off. Pak se tým posílil, přišli Dominik Frodl, Jan Košťálek či David Musil, Dynamo ale znovu vypadlo ve čtvrtfinále. Tím mise Krále a spol. skončila.

Místo Rulíka dorazil do Pardubic Václav Varaďa. Náročný kouč slavil úspěchy s Třincem a majitel Dědek věřil, že na vrchol dovede i Pardubice. Jenže toto spojení dlouho nefungovalo. Varaďa přišel do Dynama před minulou sezonou, ovšem už v lednu, po 35 odehraných kolech, dostal padáka. Pardubice byly v té době druhé. Doteď se s klubem soudí ohledně odstupného.

Marek Zadina

Po Varaďově konci Pardubice nikoho nehledaly. Do čela trenérského týmu se postavil dosavadní asistent Marek Zadina, jenž s týmem došel až do finále, kde Pardubice dělila jedna výhra od titulu. V létě Zadina v Dynamu zůstal, ovšem tým pod jeho vedením nevstoupil do ročníku ideálně. V tabulce jsou sice Pardubice druhé, hvězdný tým ale očividně nešlape. V minulých dnech se začalo spekulovat o možných změnách, ve středu pak Zadina sám rezignoval.

