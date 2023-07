V dresu slovenské legendy. 7 českých fotbalistů, kteří se zapsali do historie Slovanu Bratislava

Hráči žádné jiné země neodehráli v barvách Slovanu Bratislava víc zápasů než Češi. Kteří ze čtyř desítek vyslanců zpoza řeky Moravy se v klubu nejvíc prosadili, na to odpovídají následující kapitoly.

7. Radek Dosoudil Post: obránce

Kariéra ve Slovanu: 2009 až 2012

Počet zápasů: 86

Počet branek: 2 Obránce Radek Dosoudil odehrál na Slovensku víc zápasů než v nejvyšší české soutěži. Ve své vlasti prošel čtyřmi prvoligovými kluby – debut si odbyl v Jablonci, pak hrál za Slavii, Mladou Boleslav a naposled se objevil v sezoně 2015/16, po níž se s profesionální kariérou rozloučil, v Příbrami. Slovan Bratislava hledá nového brankáře. Ve hře jsou i známá jména z české ligy V zemi mezi Dunajem a Tatrami prožil pět sezon. V roce 2007 odešel za čtvrt milionu eur z Edenu do Artmedie Petržalka, kde vydržel dva roky, pomohl k jednomu mistrovskému titulu a následně se přesunul do Slovanu. Na Tehelnom poli pak vybojoval během tří ročníků další dva slovenské tituly a jedno stříbro a vedl mužstvo jako kapitán. V roce 2011 se radoval také z vítězství v pohárové soutěži. V roce 2012 odešel do Mladé Boleslavi. Foto: Profimedia.cz

6. Jakub Mareš Post: útočník

Kariéra ve Slovanu: 2017 až 2018

Počet zápasů: 26

Počet branek: 17 Kariéra útočníka Jakuba Mareše byla dlouhá a pestrá. V roce 2007 se podílel na překvapivém stříbru na mistrovství světa hráčů do 20 let a čekalo se, že by jednou mohl být oporou seniorské reprezentace, což se ale nestalo. V národním týmu dospělých se ani jednou neobjevil. Hříšníci. 17 fotbalistů, kteří vyfasovali nejvíc žlutých karet v historii české nejvyšší soutěže Ligovou dráhu odstartoval v sezoně 2004/05 v Teplicích, krátce se mihl jako hostující hráč v dresu Slovácka a ve Spartě. V roce 2012 zamířil do Mladé Boleslavi a následně do Dukly Praha. V roce 2016 se vydal na první zahraniční angažmá – do Ružomberku, kde pobyl jeden rok a vysloužil si přestup na Tehelné pole. V dresu Belasých strávil sice jen jedinou sezonu, ale byla to jedna z jeho nejpovedenějších v kariéře. Za Slovan odehrál 26 utkání, ve kterých nastřílel 17 branek a pomohl vybojovat vítězství ve slovenském Poháru, načež se přesunul do polského klubu Zaglebie Lubin. Foto: Profimedia.cz

5. Erik Daniel Post: útočník

Kariéra ve Slovanu: 2019 až 2021

Počet zápasů: 78

Počet branek: 10 Útočník Erik Daniel má nyní 31 let, ale v české nejvyšší soutěži má na kontě pouze dvě odehraná utkání – v sezoně 2012/13 se objevil v dresu Liberce a následně zamířil na Slovensku, kde působí i nyní. Od roku 2013 vystřídal v zemi pod Tatrami čtyři kluby. Začínal v Myjavě, odkud po třech letech odešel do Ružomberku. Tam strávil také tři sezony a v roce 2019 se upsal jako volný hráč Slovanu Bratislava. Během tří sezon na Tehelnom poli pomohl dvakrát vybojovat mistrovský titul a dvakrát se podepsal pod zisk národního Poháru. Od roku 2022 hájí barvy Spartaku Trnava. Foto: Profimedia.cz

4. Pavel Fořt Post: útočník

Kariéra ve Slovanu: 2013 až 2015

Počet zápasů: 35

Počet branek: 14 Plzeňský odchovanec Pavel Fořt sice debutoval v nejvyšší české soutěži v barvách Viktorky, ale na západě Čech odehrál jen devět utkání. Úvodní čtyři v sezoně 2000/01 a posledních pět v ročníku 2015/16. V mezidobí oblíkal dresy mnoha klubů po celé Evropě. Zahrál si ve francouzské Toulouse, v belgickém Bruselu či v německém Bielefeldu a Drážďanech. Jednu sezonu strávil také na Slovensku. Do Bratislavy přišel v roce 2013 z Dráďan a na Tehelném poli pobyl jednu sezonu. A byl to povedený ročník, protože se během něj radoval z mistrovského titulu a z vítězství ve slovesnkém Superpoháru. Následně zamířil do Příbrami. Foto: Profimedia.cz

3. Jiří Kladrubský Post: obránce

Kariéra ve Slovanu: 2011 až 2014

Počet zápasů: 89

Počet branek: 6 Během tří sezon ve Slovanu Bratislava se obránce Jiří Kladrubský dvakrát radoval ze zisku slovenského titulu a jednou z vítězství v tamním Poháru. Zopakoval si tak úspěchy, které zaznamenal i během angažmá ve Spartě, kde působil čtyři roky před příchodem na Tehelné pole. Bylo to jeho první zahraniční angažmá a bezpochyby nejúspěšnější. Během něj odehrál v dresu Belasých 89 utkání a dal šest branek. Odchovanec Českých Budějovic, který si dvakrát zahrál i v reprezentaci, se ze Slovenska v roce 2014 vrátil do Dynama, ale po jednom ročníku na jihu Čech odešel do Řecka. Pak si ještě zahrál v Itálii a v roce 2016 se vrátil nastálo do mateřského klubu. Foto: Profimedia.cz

2. Jurij Medveděv Post: obránce

Kariéra ve Slovanu: 2018 až 2023

Počet zápasů: 120

Počet branek: 3 Žádný český fotbalista neodehrál v dresu Slovanu víc utkání než Jurij Medveděv. Rodák z Kazachstánu, který žije od tří let v České republice, byl členem reprezentačních výběrů do 18 a 19 let, v tuzemské nejvyšší soutěži se však nikdy neobjevil. V roce 2017 odešel z Plzně do Senice a o rok později se stal hráčem bratislavského klubu. Není Fortuna liga jako Fortuna liga. Toto jsou 4 nejdražší Češi, kteří hrají ve slovenské nejvyšší soutěži S mužstvem se pětkrát v řadě radoval ze zisku mistrovského titulu a dvakrát zvedl nad hlavu tamní Pohár. Po úspěšné štaci se před pár dny s klubem rozloučil a nyní míří za novou výzvou do Ruska, kde bude působit v Soči. Foto: Profimedia.cz